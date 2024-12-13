Créateur de Vidéos de Résumé de Projet : Créez des Récapitulatifs Engagés Rapidement

Transformez les informations de projet en résumés vidéo engageants et partageables avec des Modèles intuitifs & scènes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo convaincante de revue annuelle de 60 secondes pour les parties prenantes clés et la direction exécutive, célébrant les réalisations majeures et mettant en lumière les informations cruciales des projets de l'année écoulée. Visez un style visuel inspirant et festif avec une production élégante et de haute qualité. Intégrez des "AI avatars" expressifs pour délivrer le récit, renforçant l'impact professionnel de la vidéo grâce à des modèles vidéo professionnels.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de résumé de projet de 30 secondes pour les clients externes et les investisseurs potentiels, fonctionnant efficacement comme un créateur de vidéos explicatives pour les résultats clés du projet. L'esthétique doit être moderne et engageante, avec une "Génération de voix off" claire et professionnelle pour articuler les détails complexes de manière concise. Cela permettra de transformer vos informations de projet en résumés vidéo engageants et partageables.
Exemple de Prompt 3
Développez une mise à jour vidéo concise de 20 secondes résumant les informations hebdomadaires du projet pour les équipes transversales et les chefs de département, en se concentrant sur le contenu dynamique du créateur de vidéos de revue. La présentation visuelle doit être claire, visuellement attrayante et facile à comprendre, avec des "Sous-titres/légendes" proéminents et clairs pour assurer l'accessibilité et une compréhension rapide, même sans son.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Résumé de Projet

Transformez vos informations de projet en résumés vidéo engageants et partageables avec notre plateforme alimentée par AI, simplifiant la communication et renforçant la compréhension.

1
Step 1
Créez Votre Script de Projet
Commencez par rédiger votre résumé de projet. Notre plateforme convertit intelligemment votre texte en vidéo à partir de script, posant les bases de votre vidéo dynamique.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme de modèles vidéo professionnels et de scènes. Adaptez les visuels avec votre contenu spécifique et vos contrôles de marque pour correspondre au ton de votre projet.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off AI
Sélectionnez une voix AI expressive ou un avatar AI pour narrer votre script. Notre technologie de génération de voix off donne vie à votre résumé de projet avec une parole au son naturel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres/légendes et en optimisant pour le ratio d'aspect optimal. Ensuite, exportez et partagez votre revue captivante sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les Résultats Réussis de Projet

Mettez en avant les réalisations et résultats clés du projet avec des vidéos AI captivantes, communiquant efficacement le succès aux parties prenantes ou aux audiences externes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de résumé de projet ?

HeyGen agit comme votre moteur créatif, convertissant intelligemment vos informations de projet en résumés vidéo engageants et partageables. Ses fonctionnalités de créateur de vidéos AI simplifient votre processus créatif, vous permettant de transformer une simple invite ou un script en une vidéo professionnelle et soignée.

Quel type de modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour des récapitulatifs rapides ?

HeyGen offre une vaste gamme de modèles et de scènes, vous permettant de créer facilement du contenu vidéo de revue dynamique et des récapitulatifs rapides. Vous pouvez personnaliser les visuels avec un modèle, en adaptant les scènes à votre contenu spécifique, vos éléments de marque et des vidéos de stock pour une production élégante et de haute qualité.

HeyGen peut-il transformer des scripts écrits en vidéos engageantes avec des voix off AI ?

Absolument, HeyGen excelle dans les conversions de texte en vidéo à partir de scripts, générant des voix off professionnelles qui ajoutent une narration naturelle et émotionnellement consciente. Cette capacité vous permet de produire facilement des vidéos visuellement attrayantes et faciles à comprendre pour les vidéos de revue de sprint ou les vidéos de revue annuelle.

Comment HeyGen améliore-t-il l'attrait visuel des vidéos de revue générées par AI ?

HeyGen exploite des avatars AI de pointe et une esthétique visuelle moderne et soignée pour créer des vidéos de revue générées par AI captivantes et professionnelles. Vous pouvez également utiliser notre éditeur glisser-déposer convivial pour ajouter des sous-titres/légendes clairs et concis, garantissant que votre message est visuellement frappant et facilement compris.

