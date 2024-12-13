Générateur de vidéos de présentation de projet pour des vidéos de projet rapides

Générez rapidement des présentations de projet captivantes en transformant votre texte en vidéos dynamiques avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 2 minutes ciblant les professionnels de l'informatique, démontrant un nouveau flux de travail de migration de données sécurisée. Le style visuel et audio doit être très informatif, incorporant des enregistrements d'écran étape par étape avec des superpositions de texte dynamiques et une voix off claire et précise. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer automatiquement la narration et assurez-vous que des sous-titres complets sont présents pour l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation de projet d'une minute pour les chefs d'équipe d'ingénierie et les parties prenantes du projet, décrivant les spécifications techniques et les phases de mise en œuvre d'une prochaine version logicielle. La vidéo doit avoir un style visuel corporatif et autoritaire, utilisant des visualisations de données et des séquences vidéo professionnelles de la bibliothèque de médias/stock, accompagnée d'une voix confiante et informative. Employez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour établir une image de marque soignée et cohérente.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative rapide de 45 secondes pour les utilisateurs finaux, expliquant comment utiliser efficacement une fonctionnalité technique spécifique dans un produit SaaS. Le style visuel doit être dynamique et engageant, avec des coupes rapides et des mises en évidence à l'écran qui attirent l'attention sur les éléments clés de l'interface, soutenus par une voix off amicale et encourageante. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, offrant une expérience de visionnage fluide sur tous les appareils.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de présentation de projet

Créez facilement des vidéos de présentation de projet professionnelles en quelques minutes en utilisant l'IA, transformant les détails de votre projet en récits visuels époustouflants.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre script de présentation de projet dans l'éditeur. Notre capacité avancée de transformation de texte en vidéo à partir d'un script transforme instantanément votre texte en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez les visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI, de modèles conçus professionnellement, ou téléchargez vos propres médias pour donner vie à votre projet.
3
Step 3
Personnalisez et marquez
Affinez votre vidéo avec des contrôles de branding personnalisés, ajoutez une génération de voix off naturelle, et assurez la clarté avec des sous-titres automatiques pour correspondre à l'identité de votre projet.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo de présentation de projet et utilisez nos fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation du rapport d'aspect pour produire une vidéo de haute qualité prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les réussites et études de cas de projet

Développez des vidéos de présentation de projet convaincantes pour mettre en valeur efficacement les résultats réussis des projets et les témoignages clients, démontrant l'impact.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéos professionnelles ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer votre script texte en une vidéo professionnelle sans effort. Il vous suffit d'entrer votre contenu souhaité, et notre plateforme génère des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité, simplifiant ainsi tout le processus de création vidéo.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans les vidéos HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre identité. Vous pouvez facilement appliquer des logos personnalisés, des couleurs de marque et choisir parmi divers modèles de vidéos en utilisant notre éditeur intuitif par glisser-déposer pour créer des vidéos marketing cohérentes.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer mes vidéos explicatives ?

Absolument ! Les avatars AI réalistes de HeyGen donnent vie à vos vidéos explicatives, engageant votre audience de manière plus efficace. Ces avatars AI peuvent transmettre des informations complexes de manière claire, rendant vos explications de produits ou vidéos de présentation de projet nettement plus percutantes.

Quels formats HeyGen peut-il exporter pour mes projets vidéo finaux ?

HeyGen vous permet d'exporter vos projets vidéo finis au format MP4 de haute qualité, adapté à diverses plateformes numériques. De plus, vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que le redimensionnement du rapport d'aspect et les sous-titres générés automatiquement pour garantir que votre contenu est accessible et optimisé pour toute diffusion, des réseaux sociaux aux vidéos de formation.

