Créateur de Vidéo d'Orientation de Projet : Vidéos d'Intégration Sans Effort

Créez rapidement des vidéos explicatives engageantes pour votre équipe en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo d'orientation de projet engageante de 60 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe, conçue avec un style visuel dynamique et amical et une voix off claire et accueillante. Ce scénario de créateur de vidéo d'orientation de projet devrait utiliser la génération de voix off de HeyGen pour présenter efficacement les objectifs du projet et les rôles de l'équipe, afin que les nouvelles recrues se sentent instantanément intégrées.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing de 30 secondes ciblant des clients potentiels, présentant un style visuel soigné et énergique avec une musique de fond entraînante. Ce concept de générateur de vidéo AI devrait tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour mettre en avant rapidement les principaux avantages du projet et capter l'attention du public avec une esthétique professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Concevez un briefing animé de 45 secondes pour une équipe créative interne, adoptant un style visuel fantaisiste et illustratif associé à une bande sonore inspirante et ludique. Cette initiative de créateur de vidéo animée peut présenter un avatar AI personnalisé de HeyGen pour personnifier la vision unique du projet et stimuler la collaboration créative.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'entreprise de 90 secondes pour la direction de l'entreprise, offrant un style visuel sophistiqué et autoritaire avec une voix off professionnelle, parfait pour les mises à jour cruciales du projet. Cette tâche d'éditeur de vidéo en ligne devrait exploiter la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour garantir un message précis et une livraison cohérente tout au long du rapport.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Orientation de Projet

Créez sans effort des vidéos d'orientation de projet professionnelles et engageantes qui communiquent clairement les informations clés à votre équipe ou à vos parties prenantes, assurant un démarrage fluide et informé.

1
Step 1
Créez Votre Script de Projet
Commencez par écrire ou coller votre script d'orientation de projet dans HeyGen. Notre générateur de vidéo AI analysera votre texte, posant les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Avatars
Améliorez votre message en sélectionnant parmi divers modèles de vidéo, ou incorporez des avatars AI pour présenter vos informations de manière claire et engageante.
3
Step 3
Affinez avec le Branding et les Détails
Personnalisez votre vidéo d'orientation en appliquant vos contrôles de branding, en ajoutant des logos et en utilisant la génération automatique de sous-titres pour l'accessibilité et la clarté.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois satisfait, générez votre vidéo d'orientation de projet de haute qualité. Exportez-la dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Dynamisez les Lancements de Projet

.

Lancez de nouveaux projets avec des vidéos captivantes et inspirantes qui articulent la vision et suscitent l'enthousiasme parmi les parties prenantes et les équipes du projet.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation de projet engageantes ?

HeyGen simplifie la création de **vidéos d'orientation de projet** en offrant des **modèles de vidéo** personnalisables et des **avatars AI** avancés. Vous pouvez facilement intégrer l'identité unique de votre marque avec des **contrôles de branding** robustes et transformer votre script en une vidéo soignée de manière efficace.

HeyGen peut-il vraiment fonctionner comme un générateur de vidéo AI pour divers besoins de contenu ?

Oui, HeyGen est un **générateur de vidéo AI** polyvalent conçu pour divers contenus, y compris les **vidéos marketing**, les **vidéos d'entreprise** et les **vidéos explicatives**. Il utilise des **avatars AI** avancés et le **texte-à-vidéo à partir de script** pour donner vie à vos idées avec une qualité professionnelle.

Quels contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour garantir que mes vidéos marketing s'alignent avec ma marque ?

HeyGen offre des **contrôles de branding** complets pour aligner parfaitement vos **vidéos marketing** avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, personnaliser les couleurs et choisir parmi divers **modèles de vidéo** pour maintenir un style visuel cohérent dans tout votre contenu.

Au-delà de l'édition de base, comment HeyGen soutient-il des fonctionnalités avancées de créateur de vidéo pour un résultat professionnel ?

HeyGen fournit des fonctionnalités professionnelles de **créateur de vidéo**, y compris des **modèles de vidéo** riches, une bibliothèque multimédia complète et un redimensionnement précis des ratios d'aspect pour diverses plateformes. Ces fonctionnalités vous permettent de produire du contenu de haute qualité qui va au-delà des capacités d'édition de base.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo