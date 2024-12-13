Générateur de Vidéos de Formation en Gestion de Projet : AI pour un Apprentissage Engagé

Développez plus rapidement des vidéos de formation en gestion de projet à fort impact en exploitant le texte-à-vidéo intuitif à partir de script.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 2 minutes expliquant des stratégies complexes de gestion des risques dans les vidéos de formation en gestion de projet. Ce contenu e-learning engageant doit utiliser des visuels infographiques modernes et un style audio calme et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement des explications détaillées en segments vidéo soignés.
Exemple de Prompt 2
Créez une mise à jour vidéo dynamique de 45 secondes pour tous les membres de l'équipe projet concernant les changements à venir des outils logiciels, favorisant une meilleure communication interne. Le style visuel et audio doit être lumineux et énergique, avec une voix professionnelle et optimiste. Employez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement cette annonce, assurant un message visuellement attrayant et cohérent.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de rappel de conformité de 60 secondes pour les équipes de projet mondiales, couvrant les réglementations essentielles en matière de confidentialité des données. Le style visuel doit être autoritaire et clair, accompagné d'un ton professionnel constant dans l'audio. Utilisez la capacité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité du contenu multilingue à un public diversifié.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Gestion de Projet

Transformez sans effort votre contenu de formation en gestion de projet en vidéos engageantes et de haute qualité en utilisant des outils alimentés par l'AI, améliorant l'apprentissage et le développement.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Collez ou écrivez votre script de formation en gestion de projet directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité "texte-à-vidéo à partir de script" convertira votre texte en scènes engageantes, formant la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour agir en tant que présentateur à l'écran. Choisissez un look professionnel qui s'aligne avec votre marque pour une livraison soignée.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Intégrez l'identité de votre organisation en utilisant les "contrôles de branding" pour ajouter des logos, ajuster les couleurs et sélectionner des arrière-plans appropriés, assurant une présence de marque cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo et utilisez le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour l'obtenir dans le format et la résolution souhaités. Votre contenu professionnel généré par AI est maintenant prêt à être partagé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer du Contenu Motivant Impactant

Générez des vidéos motivantes engageantes qui peuvent être intégrées dans la formation en gestion de projet pour inspirer les équipes et favoriser un environnement d'apprentissage positif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation professionnelle ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de formation professionnelle sans effort. Avec des modèles personnalisables et des avatars AI, il simplifie le processus de développement de contenu e-learning engageant et d'intégration des employés.

HeyGen peut-il créer du contenu e-learning engageant avec des avatars AI réalistes et un support multilingue ?

Absolument. HeyGen exploite des avatars AI avancés et une génération de voix off robuste pour produire des matériaux e-learning hautement engageants. De plus, ses capacités de contenu multilingue, y compris les sous-titres et captions, le rendent idéal pour les initiatives de formation mondiales.

Quelle est l'approche de HeyGen pour transformer des scripts textuels en contenu vidéo ?

HeyGen se spécialise dans la création efficace de texte-à-vidéo, vous permettant simplement d'entrer votre script. Notre plateforme génère automatiquement un audio synchronisé, des voix off AI réalistes et des visuels dynamiques, réduisant considérablement le temps et l'effort traditionnellement requis pour la production vidéo.

Comment puis-je m'assurer que mes vidéos de formation maintiennent la cohérence de la marque avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos styles personnalisés directement dans vos vidéos. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation professionnelle s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise et vos directives de communication visuelle.

