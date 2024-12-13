Générateur de Vidéos de Lancement de Projet : Lancez vos Projets avec l'IA

Boostez l'engagement de l'équipe et simplifiez la communication en générant des vidéos de projet dynamiques à l'aide d'avatars IA.

546/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de présentation de projet concise de 45 secondes destinée aux clients externes et partenaires potentiels, introduisant une campagne créative à venir. Cette vidéo doit présenter des avatars IA engageants exposant le concept principal, avec un design visuel moderne et élégant qui reflète l'innovation. Assurez la clarté avec un langage concis et utilisez les avatars IA de HeyGen pour transmettre le message de manière professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de lancement de projet de 60 secondes pour un projet d'intégration technique complexe, ciblant les membres de l'équipe technique et les responsables d'ingénierie, en se concentrant sur la clarté et les informations détaillées. La vidéo nécessite un style visuel propre et informatif avec des visualisations de données à l'écran provenant de la bibliothèque de médias/stock, complétées par des sous-titres précis pour aider à la compréhension du jargon technique. Utilisez les sous-titres pour garantir que tous les termes techniques sont clairement compris.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de lancement d'équipe percutante de 30 secondes pour aligner le département marketing et les collaborateurs de design sur une nouvelle initiative de branding. La vidéo doit présenter un style visuel riche et marqué en utilisant divers modèles et scènes, mettant en avant les éléments esthétiques clés et les objectifs de la campagne. L'audio doit être enthousiaste et inspirant, en veillant à exporter la vidéo en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Lancement de Projet

Simplifiez vos introductions de projet en transformant le texte en vidéos dynamiques et marquées, garantissant que tout le monde commence avec clarté et enthousiasme.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger ou coller votre présentation de projet ou vos messages clés dans le générateur. La fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script convertira votre contenu écrit en une voix off naturelle, construisant instantanément la base de votre vidéo de lancement dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Parcourez et choisissez parmi une variété de modèles et de scènes professionnels pour mettre en scène votre projet. Personnalisez les arrière-plans, le texte et les mises en page pour communiquer visuellement la portée et les objectifs de votre projet de manière efficace.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Personnalisez davantage votre vidéo en appliquant vos contrôles de branding. Intégrez facilement le logo de votre entreprise, des couleurs et des polices personnalisées pour assurer la cohérence de la marque et rendre votre lancement de projet instantanément reconnaissable et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo perfectionnée, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exports de rapport d'aspect pour générer votre vidéo finale dans le format idéal pour toute plateforme. Partagez votre vidéo de lancement soignée avec votre équipe et vos parties prenantes pour garantir un début clair et engageant.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Équipes de Projet avec un Contenu de Lancement Motivant

.

Créez des vidéos de lancement de projet convaincantes qui suscitent la motivation de l'équipe et favorisent une vision partagée pour une exécution réussie du projet.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'impact visuel de mes vidéos de lancement de projet ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de lancement de projet engageantes et dynamiques en utilisant des avatars IA, des modèles personnalisables et des ressources multimédias riches. Vous pouvez transformer vos présentations de projet en vidéos animées visuellement époustouflantes rapidement, rendant vos présentations de projet plus percutantes et mémorables.

Quelles capacités de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour les présentations de projet ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation de marque pour garantir que vos présentations de projet reflètent le style unique de votre marque. Intégrez facilement votre logo, choisissez des couleurs personnalisées et sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes pour créer des vidéos de lancement visuellement cohérentes et professionnelles.

HeyGen simplifie-t-il le processus de génération de vidéos de lancement de projet à partir de scripts textuels ?

Absolument. Le générateur de vidéos IA de HeyGen transforme vos présentations de projet ou scripts textuels directement en vidéos de lancement de projet professionnelles avec des avatars IA et des voix off naturelles. Cette capacité de Texte en Vidéo simplifie la création de vidéos, permettant une production efficace de courtes vidéos sans montage intensif.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les vidéos de communication interne de mon projet ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes qui vous permettent de maintenir une identité visuelle cohérente dans toutes les vidéos de lancement de projet de vos équipes internes. Vous pouvez appliquer votre personnalisation de marque, y compris les logos et les schémas de couleurs, à chaque vidéo, garantissant une communication professionnelle et cohérente.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo