Créez une vidéo explicative d'une minute ciblant les propriétaires de petites entreprises et les chefs de projet, démontrant comment HeyGen simplifie le flux de travail de création de vidéos explicatives de projet. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques épurés, tandis que l'audio présente une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement des idées en contenu soigné.

