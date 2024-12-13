Créateur de Vidéos Explicatives de Projet : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Produisez des vidéos animées engageantes et des démonstrations de produits plus rapidement avec des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo explicative d'une minute ciblant les propriétaires de petites entreprises et les chefs de projet, démontrant comment HeyGen simplifie le flux de travail de création de vidéos explicatives de projet. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques épurés, tandis que l'audio présente une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement des idées en contenu soigné.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de démonstration de produit de 90 secondes conçue pour les équipes marketing désireuses de présenter de nouvelles fonctionnalités avec un flair engageant. Cette vidéo devrait présenter un avatar AI diversifié interagissant dynamiquement avec les écrans de produit, utilisant un style audio amical et informatif. La présentation visuelle doit être moderne et vibrante, illustrant comment les avatars AI de HeyGen donnent vie aux démonstrations de produits, captivant les clients potentiels.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation de 2 minutes destinée aux départements RH et aux éducateurs, illustrant l'efficacité de l'intégration de nouveaux employés ou de l'enseignement de sujets complexes. Adoptez un style visuel structuré et informatif, en tirant parti des modèles et scènes étendus de HeyGen pour démarrer la création. L'audio doit être calme et explicatif, utilisant de manière optimale ces mises en page préconçues pour garantir des vidéos de formation professionnelles et cohérentes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs en ligne cherchant à améliorer leur création vidéo alimentée par l'IA. L'approche visuelle doit être rapide et riche en graphismes, présentant des transitions rapides et du texte à l'écran. L'audio présente une piste de génération de voix off dynamique et énergique, soulignant la capacité de HeyGen à transformer du texte simple en vidéos explicatives dynamiques qui attirent instantanément l'attention.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos explicatives de projet

Créez des vidéos explicatives convaincantes sans effort avec l'IA, transformant des idées de projet complexes en histoires visuelles claires et engageantes en quelques minutes.

1
Step 1
Créez votre Script ou Commencez avec un Modèle
Commencez par rédiger le script de votre vidéo explicative de projet ou sélectionnez parmi notre large gamme de "modèles de vidéos" conçus professionnellement. Utilisez la fonction de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour générer instantanément des scènes à partir de votre texte.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar AI et Voix
Renforcez votre message en sélectionnant un "avatar AI" approprié dans notre vaste bibliothèque pour narrer votre explication. Associez-le à un générateur de voix AI pour une voix off naturelle et engageante qui articule clairement les détails de votre projet.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Légendes
Intégrez des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias/soutien de stock ou téléchargez les vôtres pour illustrer votre projet. Améliorez la clarté et la portée en utilisant nos outils pour "ajouter du texte et des légendes", garantissant que votre message est accessible et percutant.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Explicatif
Une fois votre vidéo explicative de projet terminée, utilisez notre fonction de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation pour la préparer pour diverses plateformes. "Téléchargez votre vidéo et partagez-la" avec votre public, communiquant efficacement votre vision de projet.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite

.

Mettez en avant les résultats de projets réussis et les parcours clients en utilisant des vidéos générées par l'IA convaincantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'IA ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer du texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production vidéo. Cette plateforme de création de vidéos alimentée par l'IA permet aux utilisateurs de générer du contenu engageant sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

Puis-je personnaliser facilement les vidéos avec les outils de HeyGen ?

Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer et une interface conviviale, rendant la personnalisation simple. Vous pouvez personnaliser vos vidéos en utilisant divers modèles de vidéos, ajouter des contrôles de marque et inclure des vidéos de stock gratuites pour répondre à vos besoins spécifiques de projet.

Quelles options de voix off et d'accessibilité HeyGen offre-t-il ?

HeyGen propose un générateur de voix AI robuste pour créer des voix off diversifiées pour vos vidéos directement à partir de texte. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des légendes, garantissant que votre contenu est accessible et professionnel pour un public plus large.

Comment puis-je exporter et partager mes vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de télécharger vos vidéos terminées en HD MP4 de haute qualité. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect pour différentes plateformes, ce qui facilite le téléchargement et le partage de votre contenu sur les réseaux sociaux et d'autres canaux marketing.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo