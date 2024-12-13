Pour les développeurs de logiciels et les chefs de projet ayant besoin de présenter de nouvelles fonctionnalités, envisagez une démonstration d'une minute axée sur la création d'une présentation claire de "créateur de vidéo de démonstration de projet". Visuellement, visez des enregistrements d'écran élégants avec des mises en évidence de l'interface utilisateur et un style audio précis et professionnel. Cette vidéo mettrait en avant la génération de voix off de HeyGen, permettant une narration sans effort des étapes techniques et garantissant une démonstration percutante.

