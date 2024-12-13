Générateur de Vidéos Tutoriels AI : Créez des Vidéos Engagantes Facilement

Produisez sans effort des vidéos tutoriels professionnelles avec des voix off AI pour des instructions claires et concises.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un segment de documentation vidéo de 90 secondes destiné aux équipes d'ingénierie logicielle, démontrant l'utilisation correcte d'une nouvelle API interne. Cette vidéo tutorielle mettra en vedette un avatar AI autoritaire expliquant des concepts complexes avec des captures d'écran professionnelles et un ton audio calme et clair, utilisant efficacement les avatars AI de HeyGen pour une présentation cohérente.
Exemple de Prompt 2
Créez une vitrine de générateur de vidéos tutoriels de programmation de 2 minutes pour les apprenants du monde entier intéressés par les techniques avancées de script Python. La vidéo doit présenter des vues engageantes de l'éditeur de code et des aides visuelles dynamiques, améliorées par des sous-titres multilingues générés par HeyGen, garantissant l'accessibilité et une compréhension complète pour le public diversifié.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle de 45 secondes destinée aux éducateurs, illustrant comment utiliser efficacement une nouvelle fonctionnalité de logiciel éducatif. Utilisez des modèles et des scènes visuelles lumineuses et engageantes de HeyGen, couplées à une narration amicale créée grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, rendant le contenu accessible et facile à suivre.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos Tutoriels de Programmation

Transformez sans effort des concepts de programmation complexes en vidéos tutoriels engageantes avec des outils alimentés par AI, simplifiant votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script Tutoriel
Commencez par rédiger le contenu de votre tutoriel de programmation. Utilisez de simples invites textuelles pour convertir rapidement vos instructions détaillées en scènes vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Enregistrements d'Écran
Améliorez votre tutoriel en intégrant des segments essentiels d'enregistrement d'écran. Illustrez votre code et vos étapes de manière efficace, donnant vie à vos concepts de programmation visuellement.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Donnez vie à votre script avec des voix off AI de haute qualité et au son naturel. Choisissez parmi diverses voix pour délivrer vos explications de programmation avec clarté et professionnalisme.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Vidéo
Peaufinez votre vidéo tutorielle en utilisant l'éditeur pour les ajustements finaux et assurez-vous qu'elle est parfaitement formatée. Ensuite, exportez facilement votre tutoriel de programmation de haute qualité, prêt pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Concepts Complexes

.

Décomposez des concepts de programmation complexes en explications vidéo facilement compréhensibles, améliorant la compréhension des apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos tutoriels ?

HeyGen utilise sa plateforme AI générative pour transformer de simples invites textuelles en vidéos tutoriels professionnelles, accélérant considérablement le flux de travail de création vidéo. Ce générateur de vidéos tutoriels AI rationalise l'ensemble du processus, du script au produit final.

HeyGen peut-il fournir des voix off AI et des sous-titres pour mes vidéos tutoriels ?

Absolument, HeyGen propose des fonctionnalités avancées de génération de voix off AI et de sous-titres automatiques pour vos vidéos. Cela garantit une communication claire et une accessibilité pour votre audience dans chaque vidéo tutorielle.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos tutoriels générées avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue grâce à son éditeur intuitif, vous permettant d'utiliser divers modèles de vidéos, d'incorporer le logo et les couleurs de votre marque, et de gérer le redimensionnement des ratios d'aspect. Cela garantit que vos vidéos tutoriels s'alignent parfaitement avec l'identité et les exigences de votre marque.

HeyGen utilise-t-il des avatars AI pour une documentation vidéo efficace ?

Oui, HeyGen intègre des avatars AI réalistes pour présenter des informations dans votre documentation vidéo, améliorant l'engagement et le professionnalisme. Notre générateur de vidéos AI facilite l'intégration de ces avatars dans votre contenu.

