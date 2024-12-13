Créateur de Vidéos Publicitaires Programmatiques : Créez des Publicités Vidéo AI Rapidement
Générez facilement des publicités vidéo programmatiques personnalisées à grande échelle. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script permet la création dynamique de publicités et le ciblage d'audience.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative dynamique de 90 secondes destinée aux CTO et aux développeurs principaux, illustrant les avantages critiques du rendu évolutif pour les campagnes publicitaires programmatiques. Visuellement, présentez des graphiques animés convaincants qui démontrent le flux de données et les processus backend fluides, améliorés par un avatar AI engageant de HeyGen expliquant éloquemment comment éditer dynamiquement des ressources vidéo à grande échelle, le tout sur une musique de fond énergique et professionnelle.
Produisez une vidéo didactique de 2 minutes conçue pour les responsables des opérations publicitaires et les traders programmatiques, détaillant des stratégies avancées pour les enchères en temps réel et le ciblage d'audience dans un cadre publicitaire programmatique. La vidéo doit utiliser des visualisations de données nettes et des exemples rapides de créations publicitaires efficaces, présentés avec une voix off confiante et soutenus par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que chaque nuance technique soit parfaitement claire pour le public.
Développez une vidéo de démonstration concise de 45 secondes pour les ingénieurs DevOps et les développeurs backend, mettant en avant la facilité et l'efficacité du rendu côté serveur pour la génération de vidéos. Le style visuel doit être minimaliste et axé sur une interface utilisateur/expérience utilisateur intuitive pour les environnements de développement, avec un ton audio calme et rassurant, utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour créer rapidement des démonstrations d'outils internes et présenter des flux de travail simplifiés pour les sièges de développeurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes en quelques minutes avec la vidéo AI.
Créez rapidement des publicités vidéo performantes avec AI pour des campagnes programmatiques évolutives.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Produisez des clips vidéo engageants pour la publicité sur les réseaux sociaux, optimisant la portée et l'interaction.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos publicitaires programmatiques ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI avancé, permettant la création de créations publicitaires dynamiques essentielles pour la publicité programmatique. Notre plateforme est conçue pour aider les entreprises à construire des applications qui génèrent du contenu vidéo personnalisé à grande échelle, simplifiant vos campagnes.
Les développeurs peuvent-ils intégrer la génération de vidéos AI de HeyGen dans des applications personnalisées ?
Absolument, HeyGen offre des capacités API robustes pour que les développeurs intègrent sans effort la génération de vidéos AI dans leurs applications de montage vidéo personnalisées. Cela permet un rendu côté serveur et la construction de solutions évolutives adaptées à des besoins spécifiques, compatibles avec des technologies modernes comme React ou TypeScript.
Quels sont les avantages techniques d'utiliser HeyGen pour la production vidéo à grand volume ?
HeyGen offre des avantages techniques significatifs pour la production vidéo à grand volume grâce à son rendu évolutif et son optimisation pilotée par AI. Cela assure une génération efficace de nombreuses créations publicitaires et de contenu vidéo dynamique, maximisant la production sans intervention manuelle extensive.
Quel type de contenu vidéo personnalisé HeyGen peut-il générer pour les campagnes ?
HeyGen permet la création de contenu vidéo hautement personnalisé, y compris de véritables vidéos MP4 mettant en scène des avatars AI réalistes et des acteurs AI. Cette capacité est idéale pour des créations publicitaires diversifiées et des stratégies de ciblage d'audience précises à travers diverses campagnes vidéo.