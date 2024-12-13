Créateur de Vidéos de Mise en Lumière de Professeur pour des Histoires de Faculté Engagées

Produisez rapidement des récits éducatifs captivants et des vidéos promotionnelles en utilisant des modèles et des scènes personnalisables.

Créez un segment dynamique de 45 secondes `créateur de vidéos de mise en lumière de professeur` pour présenter le Dr Anya Sharma, en mettant en avant ses recherches innovantes en éthique de l'IA. Le public cible est constitué d'étudiants potentiels et d'anciens élèves de l'université, visant un style visuel inspirant, professionnel et accueillant, complété par une musique de fond légère. Utilisez les `avatars AI` de HeyGen pour présenter les principales réalisations et un message de bienvenue chaleureux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative concise de 60 secondes `créateur de vidéos éducatives` où le professeur Ben Carter explique des concepts complexes de physique quantique à travers une mini-conférence engageante. Ce contenu est destiné aux étudiants en sciences actuels et au grand public, nécessitant une approche visuelle informative et claire avec des graphiques à l'écran pour simplifier les idées. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité `Sous-titres/captions` de HeyGen pour tout le contenu parlé.
Exemple de Prompt 2
Produisez un récit authentique de 30 secondes `vidéos de mise en lumière du corps professoral` mettant en avant le parcours inspirant du professeur Claire Davis en biologie marine, en soulignant sa passion pour la `narration éducative`. Ce court métrage cible la communauté universitaire élargie et le personnel interne, utilisant un style visuel d'interview avec une voix off naturelle pour une touche personnelle. Améliorez la narration avec la `Génération de voix off` de HeyGen pour raconter des moments marquants.
Exemple de Prompt 3
Concevez une brève mise à jour de 40 secondes `bulletins vidéo` du professeur David Lee, résumant les récents progrès dans la recherche sur l'énergie durable, en utilisant les capacités de `création vidéo` de HeyGen. Destinée aux pairs académiques et aux listes de diffusion départementales, la vidéo doit maintenir un style visuel concis, direct et professionnel avec un arrière-plan épuré. Accélérez la production en utilisant la fonctionnalité `Texte en vidéo à partir de script` de HeyGen pour convertir efficacement le résumé de la recherche en visuels engageants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Mise en Lumière de Professeur Engagées

Créez facilement des vidéos professionnelles de mise en lumière de professeur qui partagent des histoires inspirantes et des perspectives académiques, captivant votre audience avec un contenu personnalisé.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes prêts à l'emploi conçus pour la narration éducative pour lancer votre création vidéo.
2
Step 2
Ajoutez l'Histoire de Votre Professeur
Transformez le contenu écrit en visuels dynamiques en utilisant la fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script de HeyGen, donnant vie aux récits académiques.
3
Step 3
Personnalisez avec des Avatars AI
Améliorez votre message en intégrant des avatars AI réalistes qui peuvent présenter des informations, ajoutant une touche professionnelle et engageante à vos vidéos de mise en lumière de professeur.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec un redimensionnement précis des rapports d'aspect et des exports, garantissant qu'elle soit parfaite sur n'importe quelle plateforme, prête pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la narration éducative et les présentations

.

Transformez des sujets complexes en récits engageants, rendant le contenu éducatif et les présentations plus dynamiques et mémorables.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la narration éducative créative pour les vidéos de mise en lumière de professeur ?

HeyGen transforme vos concepts en vidéos de mise en lumière de professeur engageantes en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte en vidéo, permettant une narration éducative unique. Utilisez des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour créer facilement du contenu captivant de créateur de vidéos de mise en lumière de professeur.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos éducatives pour les enseignants ?

HeyGen sert de créateur de vidéos éducatives intuitif, permettant aux enseignants de produire facilement du contenu pédagogique de haute qualité. Ses fonctionnalités comme le texte en vidéo et la génération de voix off intégrée simplifient la création de supports d'apprentissage et de présentations percutants.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création et de montage vidéo pour les présentations ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement l'ensemble du processus de création et de montage vidéo, en particulier pour les présentations dynamiques. Avec son interface conviviale, vous pouvez rapidement générer des vidéos à partir de scripts, ajouter des éléments d'une bibliothèque multimédia et redimensionner des aspects pour diverses plateformes.

Comment HeyGen soutient-il la production de vidéos promotionnelles et de bulletins vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire efficacement des vidéos promotionnelles percutantes et des bulletins vidéo informatifs. Exploitez les avatars AI, les contrôles de marque complets et les modèles diversifiés pour créer des communications professionnelles et conformes à la marque sans effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo