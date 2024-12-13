Développez une vidéo informative d'une minute destinée au personnel académique et aux chercheurs, présentant méticuleusement les principales conclusions d'un rapport académique récent. Le style visuel et audio doit être épuré, axé sur les données et très professionnel, en utilisant des graphiques animés pour illustrer clairement des points de données complexes, accompagné d'une voix off stable et autoritaire. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer vos résumés de recherche en une vidéo de présentation soignée sans effort.

Générer une Vidéo