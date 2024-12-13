Créateur de Vidéos Professionnel pour Équipes : Créez des Vidéos Plus Rapidement
Boostez la productivité de votre équipe et créez des vidéos marketing et de formation professionnelles en utilisant une plateforme alimentée par AI avec des modèles personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo marketing engageante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, présentant le lancement d'un nouveau produit. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, utilisant une musique de fond entraînante pour capter l'attention, avec des superpositions de texte élégantes et des transitions de scène rapides. Cette pièce démontrera à quel point les équipes peuvent facilement créer des vidéos en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une génération de contenu et une collaboration rapides.
Développez une vidéo de communication interne concise d'une minute trente pour les chefs de projet, annonçant une mise à jour trimestrielle de l'entreprise. Le style visuel doit être soigné et informatif, avec une voix AI professionnelle expliquant les principaux indicateurs, renforcée par des sous-titres clairs pour l'accessibilité, le tout sur un fond d'entreprise. Cette vidéo illustre comment les capacités de génération de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen améliorent la clarté d'un créateur de vidéos professionnel pour les équipes.
Produisez une vidéo explicative technique approfondie de deux minutes ciblant les chefs de produit et les équipes d'entreprise, détaillant le processus de configuration d'une nouvelle intégration logicielle. Le style visuel doit être précis et didactique, démontrant des étapes complexes avec une voix AI autoritaire. Cette vidéo utilisera efficacement la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour simplifier les explications et garantir qu'une plateforme alimentée par AI délivre des messages cohérents tout en rationalisant les flux de travail.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes en utilisant AI pour attirer et convertir efficacement votre public cible.
Améliorez la Formation et l'Engagement de l'Équipe.
Améliorez les résultats d'apprentissage et la rétention au sein de votre équipe en développant des vidéos de formation engageantes et interactives avec AI.
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos professionnel efficace pour les équipes ?
HeyGen est une plateforme alimentée par AI conçue pour être un créateur de vidéos professionnel pour les équipes, utilisant une technologie avancée d'avatars AI pour créer des vidéos. Son interface conviviale simplifie l'ensemble du processus, permettant une production vidéo efficace et de haute qualité.
Quelles fonctionnalités techniques soutiennent la cohérence de la marque dans HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes et des kits de marque, permettant aux équipes de maintenir une identité visuelle cohérente à travers toutes les vidéos. Cela favorise une collaboration fluide et rationalise les flux de travail pour une production de contenu cohérente.
HeyGen peut-il générer du texte-à-parole AI et des sous-titres automatiques pour les vidéos ?
Oui, HeyGen dispose de capacités avancées de texte-à-parole AI pour générer des voix off naturelles et ajoute automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour vos vidéos de haute qualité. Cette fonctionnalité intégrée d'éditeur vidéo assure un produit final soigné.
Comment HeyGen facilite-t-il la collaboration d'équipe pour les projets vidéo ?
HeyGen est conçu pour les équipes, offrant un environnement collaboratif où plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur des projets vidéo. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses espaces de travail partagés rationalisent les flux de travail, assurant une création et une révision de contenu efficaces.