Générateur de Vidéos Professionnel : Créez des Vidéos Époustouflantes avec l'AI

Transformez du texte en vidéos promotionnelles de haute qualité sans effort avec notre fonctionnalité de texte en vidéo alimentée par l'AI, augmentant l'impact de votre marketing.

Imaginez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle avec un style visuel moderne et dynamique. Cette vidéo devrait utiliser un avatar AI engageant pour offrir une voix off amicale et optimiste, soulignant la facilité d'utilisation pour les vidéos marketing créées avec un générateur de vidéos professionnel.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les passionnés de technologie, une vidéo explicative de 60 secondes est nécessaire pour décomposer un concept AI complexe en segments compréhensibles, avec une esthétique visuelle propre basée sur des infographies. Le contenu sera généré à partir d'un script en utilisant le générateur de texte en vidéo de HeyGen, garantissant des sous-titres nets pour une sortie vidéo de haute qualité optimale.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique et accrocheuse de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux abonnés de la marque, annonçant un conseil rapide ou une mise à jour, parfaite pour le contenu court. Utilisez les modèles alimentés par l'AI de HeyGen et sa vaste bibliothèque de médias/stock pour obtenir un contrôle créatif élevé avec une bande sonore tendance.
Exemple de Prompt 3
Construisez une vidéo tutorielle de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs apprenant une fonctionnalité logicielle spécifique, présentant l'information avec un style visuel clair et étape par étape qui intègre des éléments de type screencast. La génération de voix off de HeyGen fournira une narration calme et instructive, garantissant une sortie de qualité de générateur de vidéos professionnel avec un redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect appropriés pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos Professionnels

Transformez sans effort vos idées en vidéos époustouflantes et de haute qualité en utilisant une AI avancée, simplifiant votre processus de création de contenu pour un impact maximal.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo. Notre fonctionnalité puissante de texte en vidéo à partir de script utilisera cela pour générer le contenu fondamental de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, assurant une présentation dynamique et engageante.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Marque
Générez des voix off au son naturel et appliquez le style unique de votre marque avec des contrôles de marque tels que les logos et les couleurs pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre production en choisissant le rapport d'aspect optimal et en exportant votre vidéo finie de qualité professionnelle pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite de Vos Clients

Développez des vidéos AI persuasives pour présenter efficacement les témoignages de clients et renforcer la confiance avec les clients potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles engageantes et professionnelles ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos promotionnelles captivantes. Profitez des modèles alimentés par l'AI, d'un contrôle créatif avancé et d'avatars AI réalistes pour produire une sortie vidéo de haute qualité qui captive votre audience.

Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars AI, y compris des avatars numériques réalistes et des personnages animés, pour personnaliser votre contenu vidéo. Ces avatars AI peuvent être intégrés de manière transparente à vos scripts pour des présentations dynamiques et engageantes.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo de bout en bout en transformant le texte en vidéo avec l'AI, générant automatiquement des voix off et des sous-titres. Cela vous permet de produire une sortie vidéo de haute qualité efficacement, réduisant considérablement votre temps de production.

Puis-je personnaliser l'esthétique visuelle de ma marque avec l'outil vidéo génératif AI de HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer vos logos, couleurs de marque et médias personnalisés pour maintenir une esthétique visuelle cohérente. Cela garantit que chaque vidéo que vous créez reflète l'identité unique de votre marque.

