Boostez la Formation avec un Générateur de Vidéos de Compétences Professionnelles
Générez instantanément des vidéos de formation professionnelle engageantes avec des avatars AI personnalisables, rendant la formation des employés plus efficace et évolutive.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant un nouveau produit ou service. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour créer un récit visuel engageant avec une "Génération de voix off" amicale et dynamique, en faisant un "créateur de vidéos AI" idéal pour générer des "vidéos marketing" captivantes qui attirent l'attention.
Produisez une vidéo courte captivante de 30 secondes pour les influenceurs des réseaux sociaux, mettant en avant un sujet ou un défi tendance. La vidéo doit avoir un style rapide et visuellement attrayant avec une musique de fond accrocheuse, optimisée pour une visualisation silencieuse grâce à des "Sous-titres/captions" proéminents et facilement adaptable à diverses plateformes avec "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect", promouvant la "création vidéo" créative.
Générez une vidéo de communication interne concise de 15 secondes pour les employés de l'entreprise, annonçant une mise à jour importante de la politique. Employez un style visuel professionnel et direct en utilisant des visuels de haute qualité de la "Bibliothèque de médias/support de stock" et un "avatar AI" amical agissant comme une "tête parlante", garantissant que la "création vidéo AI" est rapide, efficace et maintient un ton accueillant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir l'Apprentissage & la Création de Cours.
Développez rapidement divers cours professionnels et étendez votre portée éducative à un public mondial plus large.
Améliorer l'Efficacité de la Formation.
Exploitez les vidéos AI pour augmenter considérablement l'engagement dans la formation professionnelle et améliorer la rétention des connaissances parmi les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos de qualité professionnelle grâce à une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Avec des avatars AI personnalisables et des modèles faciles à utiliser, vous pouvez donner vie à votre vision créative et rationaliser votre processus de création de vidéos AI.
Puis-je maintenir la cohérence de la marque en utilisant la plateforme vidéo AI de HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques et d'autres éléments de marque dans vos vidéos générées par AI. Cela garantit que chaque vidéo produite s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
Quel type d'avatars AI et de voix off puis-je utiliser avec HeyGen ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et de puissantes capacités de génération de voix off. Vous pouvez convertir votre script directement en dialogue engageant, créant rapidement et efficacement du contenu AI dynamique de texte en vidéo.
HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de formation aux compétences professionnelles ?
Oui, HeyGen est un générateur de vidéos de compétences professionnelles idéal pour divers besoins commerciaux, y compris des vidéos de formation complètes et des vidéos marketing engageantes. Son AI Studio intuitif et ses modèles prêts à l'emploi simplifient la production de contenu de haute qualité et percutant pour la formation des employés.