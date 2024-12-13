Créateur de Vidéos Professionnelles pour Histoires Engagées

Générez automatiquement des plans de vidéos bien organisés et boostez votre processus de production avec notre puissante fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo promotionnelle d'une minute ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, illustrant comment HeyGen agit comme un créateur de vidéos professionnelles pour simplifier votre processus de création vidéo. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des graphismes épurés et des démonstrations faciles à suivre, complétées par une voix off autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, articulant clairement les avantages d'une planification vidéo structurée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux concepteurs pédagogiques, mettant en avant la puissance des outils alimentés par l'IA au sein de HeyGen. Cette vidéo doit démontrer visuellement comment HeyGen excelle à générer automatiquement des plans bien organisés pour des sujets complexes, rendant la production vidéo sans effort. Adoptez un style visuel engageant avec un avatar IA amical et articulé pour narrer les étapes, soulignant les gains d'efficacité pour les utilisateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative d'une minute pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs, axée sur la création fluide de vidéos explicatives. Cette vidéo doit détailler comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script transforme le contenu écrit en visuels captivants sans effort. Le style visuel et audio doit être professionnel et didactique, fournissant des informations claires et concises pour former et éduquer efficacement les audiences, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation pour des sujets complexes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux spécialistes du marketing digital, démontrant comment HeyGen simplifie l'ensemble du processus de production vidéo. La vidéo doit présenter des visuels vibrants et rapides avec une musique de fond entraînante, montrant la facilité d'utilisation des modèles personnalisables. Intégrez crucialement la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et maximiser l'engagement sur diverses plateformes de réseaux sociaux, rendant le message clair même sans son.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos professionnelles

Simplifiez votre processus de production vidéo avec des outils alimentés par l'IA, générant automatiquement des plans bien organisés pour créer efficacement des vidéos explicatives engageantes.

1
Step 1
Créez votre plan vidéo
Commencez par saisir votre script ou vos points clés. Nos outils alimentés par l'IA vous aideront à générer automatiquement des plans bien organisés, structurant efficacement votre contenu.
2
Step 2
Générez le contenu vidéo
Utilisez la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer vos sections de plan en scènes dynamiques, complètes avec des visuels et un audio captivants.
3
Step 3
Personnalisez vos scènes
Affinez l'apparence de votre vidéo avec notre éditeur intuitif par glisser-déposer, vous permettant de peaufiner les scènes et d'incorporer des médias sans effort.
4
Step 4
Exportez votre vidéo finale
Enfin, exportez vos vidéos explicatives de haute qualité dans divers formats d'aspect, prêtes à être partagées immédiatement sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des publicités vidéo performantes

Concevez et produisez rapidement des publicités vidéo structurées et performantes, garantissant l'efficacité de vos campagnes et leur livraison avec une efficacité alimentée par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il le processus technique de génération de plans vidéo ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour simplifier votre création vidéo, générant automatiquement des plans bien organisés directement à partir de votre script. Cette capacité de transformation de texte en vidéo simplifie considérablement les étapes initiales de votre processus de production vidéo.

Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen un créateur de vidéos professionnelles ?

HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer et des modèles personnalisables, en faisant un créateur de vidéos professionnelles efficace. Son intégration de l'IA permet une inclusion facile de graphiques animés et de narration vocale, améliorant votre production vidéo.

HeyGen peut-il intégrer la narration vocale et des avatars IA dans mes plans vidéo ?

Oui, HeyGen intègre parfaitement la génération de voix off et des avatars IA, vous permettant de donner vie à vos plans vidéo. Vous pouvez également utiliser sa fonctionnalité de synthèse vocale pour une narration dynamique et ajouter automatiquement des sous-titres/captions.

Quelles fonctionnalités collaboratives HeyGen offre-t-il pour optimiser les plans vidéo ?

HeyGen est conçu pour simplifier votre création et production vidéo grâce à une intégration robuste de l'IA et des fonctionnalités de collaboration. Il assure un flux de travail cohérent depuis les plans vidéo initiaux jusqu'aux vidéos explicatives finales et soignées.

