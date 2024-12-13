Générateur de Vidéos d'Orientation Professionnelle pour une Intégration Fluide
Développez facilement du contenu d'orientation engageant en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour une production rapide.
Développez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes ciblant tous les employés existants dans une entreprise de services financiers, décrivant les récentes mises à jour réglementaires. La vidéo doit avoir un style visuel sérieux mais accessible, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images pertinentes et en présentant les informations clairement à travers des superpositions de texte. Une voix off précise et informative doit guider les spectateurs à travers les points critiques, renforcée par les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et la compréhension, simplifiant le processus des vidéos de formation.
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour une annonce interne de l'entreprise, célébrant la réussite d'une équipe et projetant des objectifs futurs pour un public mondial. L'esthétique visuelle doit être vibrante et festive, incorporant des animations de texte dynamiques et des transitions rapides de scènes en utilisant les modèles et scènes de HeyGen. Le récit sera délivré efficacement grâce à un texte-à-vidéo convaincant à partir d'un script, assurant un message cohérent à travers des équipes diversifiées et servant d'excellent exemple du potentiel d'un créateur de vidéos d'intégration pour les communications internes continues.
Produisez une vidéo d'orientation professionnelle de 2 minutes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, les guidant à travers la configuration initiale d'un outil d'entreprise complexe. Cette vidéo nécessite un style visuel détaillé, de type tutoriel, avec des captures d'écran claires et des animations de surlignage, accompagnées d'une voix off calme et instructive. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour agir comme un guide amical, simplifiant les étapes techniques et améliorant l'expérience initiale de l'utilisateur avec la plateforme de générateur de vidéos d'orientation professionnelle, assurant une intégration client fluide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Rationalisez la Formation et l'Intégration des Employés.
Créez facilement des cours de formation complets et des vidéos d'intégration, atteignant de nouveaux employés à l'échelle mondiale avec un contenu cohérent et de haute qualité.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez l'IA pour produire des vidéos d'orientation dynamiques et interactives qui captent l'attention, améliorant l'engagement d'apprentissage et la rétention des connaissances pour le personnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation professionnelle en utilisant l'IA ?
HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos AI pour la formation, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos d'orientation professionnelle engageantes. Avec des avatars AI réalistes et des capacités avancées de texte à vidéo, vous pouvez produire efficacement du contenu de haute qualité sans expérience approfondie en montage vidéo.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos d'intégration et s'intégrer aux plateformes existantes ?
Absolument. Les outils de montage vidéo intuitifs de HeyGen vous permettent de personnaliser le contenu de votre créateur de vidéos d'intégration avec des éléments de marque et d'utiliser divers modèles de vidéos d'orientation. Vous pouvez également exporter facilement vos vidéos avec des sous-titres pour une intégration fluide avec les plateformes LMS, améliorant ainsi votre processus d'intégration des employés.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de formation accessibles et engageantes ?
HeyGen fournit un support multilingue et une génération de voix off professionnelle, garantissant que vos vidéos de formation atteignent un public mondial. La plateforme facilite les mises à jour et modifications faciles, vous permettant de garder vos vidéos engageantes actuelles et pertinentes pour tous les nouveaux employés.
HeyGen utilise-t-il l'IA pour améliorer les scripts et les éléments visuels dans les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen exploite une technologie AI avancée pour le script assisté par AI et la génération d'avatars AI réalistes, transformant efficacement le texte en vidéo. Cela garantit la création de vidéos professionnelles qui maintiennent une haute qualité et une cohérence dans tous vos matériaux de formation et d'intégration.