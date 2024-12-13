Générateur de Vidéos d'Orientation Professionnelle pour une Intégration Fluide

Développez facilement du contenu d'orientation engageant en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour une production rapide.

Créez une vidéo d'introduction professionnelle d'une minute pour l'orientation des nouveaux employés dans une startup technologique en pleine croissance, conçue pour les immerger rapidement dans la culture d'entreprise et les informations essentielles. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des couleurs de marque et des graphiques animés, tandis que l'audio présente une voix off accueillante et professionnelle générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo engageante vise à rendre le processus d'intégration des employés fluide et mémorable, en utilisant des avatars AI pour présenter les figures clés et les départements.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes ciblant tous les employés existants dans une entreprise de services financiers, décrivant les récentes mises à jour réglementaires. La vidéo doit avoir un style visuel sérieux mais accessible, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images pertinentes et en présentant les informations clairement à travers des superpositions de texte. Une voix off précise et informative doit guider les spectateurs à travers les points critiques, renforcée par les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et la compréhension, simplifiant le processus des vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour une annonce interne de l'entreprise, célébrant la réussite d'une équipe et projetant des objectifs futurs pour un public mondial. L'esthétique visuelle doit être vibrante et festive, incorporant des animations de texte dynamiques et des transitions rapides de scènes en utilisant les modèles et scènes de HeyGen. Le récit sera délivré efficacement grâce à un texte-à-vidéo convaincant à partir d'un script, assurant un message cohérent à travers des équipes diversifiées et servant d'excellent exemple du potentiel d'un créateur de vidéos d'intégration pour les communications internes continues.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'orientation professionnelle de 2 minutes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, les guidant à travers la configuration initiale d'un outil d'entreprise complexe. Cette vidéo nécessite un style visuel détaillé, de type tutoriel, avec des captures d'écran claires et des animations de surlignage, accompagnées d'une voix off calme et instructive. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour agir comme un guide amical, simplifiant les étapes techniques et améliorant l'expérience initiale de l'utilisateur avec la plateforme de générateur de vidéos d'orientation professionnelle, assurant une intégration client fluide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos d'Orientation Professionnelle

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et informatives qui accueillent les nouveaux employés avec un contenu personnalisé, une production simplifiée et une finition professionnelle.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo d'orientation dans notre bibliothèque diversifiée ou saisissez votre propre script pour une génération immédiate de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Donnez vie à votre contenu en choisissant parmi une variété d'avatars AI réalistes. Personnalisez leur apparence et synchronisez-les avec votre message pour une touche humaine.
3
Step 3
Améliorez Votre Message
Ajoutez des voix off professionnelles et générez dynamiquement des sous-titres/captions pour garantir que votre message soit clair et accessible à tous les nouveaux employés.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo en ajoutant de la musique de fond ou des médias stock, puis exportez-la dans divers formats d'aspect pour une intégration fluide avec les plateformes LMS ou un partage interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez du Contenu d'Orientation Professionnelle

.

Générez rapidement des vidéos d'orientation professionnelle pour divers départements, assurant une communication claire et une introduction standardisée aux politiques de l'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation professionnelle en utilisant l'IA ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos AI pour la formation, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos d'orientation professionnelle engageantes. Avec des avatars AI réalistes et des capacités avancées de texte à vidéo, vous pouvez produire efficacement du contenu de haute qualité sans expérience approfondie en montage vidéo.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos d'intégration et s'intégrer aux plateformes existantes ?

Absolument. Les outils de montage vidéo intuitifs de HeyGen vous permettent de personnaliser le contenu de votre créateur de vidéos d'intégration avec des éléments de marque et d'utiliser divers modèles de vidéos d'orientation. Vous pouvez également exporter facilement vos vidéos avec des sous-titres pour une intégration fluide avec les plateformes LMS, améliorant ainsi votre processus d'intégration des employés.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de formation accessibles et engageantes ?

HeyGen fournit un support multilingue et une génération de voix off professionnelle, garantissant que vos vidéos de formation atteignent un public mondial. La plateforme facilite les mises à jour et modifications faciles, vous permettant de garder vos vidéos engageantes actuelles et pertinentes pour tous les nouveaux employés.

HeyGen utilise-t-il l'IA pour améliorer les scripts et les éléments visuels dans les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen exploite une technologie AI avancée pour le script assisté par AI et la génération d'avatars AI réalistes, transformant efficacement le texte en vidéo. Cela garantit la création de vidéos professionnelles qui maintiennent une haute qualité et une cohérence dans tous vos matériaux de formation et d'intégration.

