Créez une vidéo d'introduction professionnelle d'une minute pour l'orientation des nouveaux employés dans une startup technologique en pleine croissance, conçue pour les immerger rapidement dans la culture d'entreprise et les informations essentielles. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des couleurs de marque et des graphiques animés, tandis que l'audio présente une voix off accueillante et professionnelle générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo engageante vise à rendre le processus d'intégration des employés fluide et mémorable, en utilisant des avatars AI pour présenter les figures clés et les départements.

