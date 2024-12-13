Créez une vidéo de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, mettant en avant comment un créateur de messages professionnel cultive une voix de marque cohérente. Le style visuel doit être dynamique et moderne, complété par une voix off professionnelle et claire. Les avatars AI de HeyGen narreront efficacement les avantages, montrant à quel point il est facile de créer des communications percutantes, avec toutes les explications enrichies par une génération de voix off fluide.

Générer une Vidéo