Créateur de Messages Professionnels : AI pour des Textes d'Affaires Parfaits

Créez des messages convaincants et assurez une voix de marque cohérente avec notre puissant assistant d'écriture AI.

Créez une vidéo de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, mettant en avant comment un créateur de messages professionnel cultive une voix de marque cohérente. Le style visuel doit être dynamique et moderne, complété par une voix off professionnelle et claire. Les avatars AI de HeyGen narreront efficacement les avantages, montrant à quel point il est facile de créer des communications percutantes, avec toutes les explications enrichies par une génération de voix off fluide.

Exemple de Prompt 1
Ciblant les professionnels du marketing et les créateurs de contenu, cette vidéo de 60 secondes doit avoir un style dynamique et informatif, montrant visuellement la puissance d'un assistant d'écriture AI. L'audio doit être engageant et articulé, soulignant comment la plateforme révolutionne la création de contenu et stimule l'engagement client. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer sans effort des concepts écrits en visuels captivants, soutenus par des sous-titres clairs pour renforcer les messages clés sur les stratégies de messagerie efficaces.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de 30 secondes pour les entreprises SaaS et les responsables e-commerce adoptera un style visuel élégant de type problème-solution et un ton audio confiant et efficace. Son message principal portera sur la création de messages professionnels via des flux de travail automatisés et des campagnes de drip, simplifiant les stratégies de communication complexes. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, des séquences visuellement attrayantes peuvent être rapidement établies, et la bibliothèque multimédia/stock robuste enrichira le récit, mettant en avant rapidité et efficacité.
Exemple de Prompt 3
Pour les équipes de support client et les professionnels des ventes, développez une vidéo de 45 secondes avec une esthétique visuelle amicale et accessible et un style audio pratique et rassurant. Cette vidéo explorera la polyvalence de la plateforme de messagerie pour la communication multicanal, y compris SMS, Email et messagerie bidirectionnelle. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour guider les spectateurs à travers divers cas d'utilisation, et démontrez la flexibilité du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations pour garantir que les messages sont parfaitement optimisés pour tout canal, améliorant la portée et la réactivité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Messages Professionnels

Créez rapidement des messages professionnels et conformes à votre marque en utilisant notre assistant d'écriture AI. Assurez une communication claire et cohérente dans tous vos efforts de marketing et d'engagement client.

1
Step 1
Créez Votre Message avec l'AI
Utilisez l'assistant d'écriture AI intégré pour générer rapidement des brouillons initiaux ou brainstormer des idées pour tout objectif de messagerie. Cela permet une création de contenu plus rapide et économise un temps précieux.
2
Step 2
Appliquez Votre Voix de Marque
Affinez votre message généré pour qu'il s'aligne parfaitement avec le ton et le style uniques de votre marque. Assurez-vous que chaque communication maintient une voix de marque professionnelle et cohérente sur tous les canaux.
3
Step 3
Choisissez parmi des Modèles Professionnels
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles conçus professionnellement ou enregistrez votre message personnalisé comme un nouveau modèle. Cela simplifie votre flux de travail pour diverses campagnes de marketing par SMS.
4
Step 4
Ajoutez aux Flux de Travail Automatisés
Intégrez vos messages peaufinés dans des flux de travail automatisés pour des campagnes de drip, des auto-répondeurs ou des envois programmés. Cela garantit une livraison en temps opportun et maximise l'engagement client sans effort manuel.

Cas d'Utilisation

Partagez des Histoires de Réussite Client

Transformez les témoignages clients en vidéos AI persuasives, communiquant efficacement la valeur et renforçant la confiance dans le cadre de votre stratégie de messagerie professionnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de messages professionnels et de contenu ?

HeyGen agit comme un créateur de messages professionnels innovant en transformant des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI. Cette capacité aide les créateurs de contenu à produire rapidement du contenu visuel de haute qualité, assurant une voix de marque cohérente dans toutes les communications.

HeyGen sert-il d'assistant d'écriture AI pour les campagnes marketing ?

Bien que HeyGen se spécialise dans la génération de vidéos AI, sa plateforme soutient indirectement le marketing en convertissant efficacement votre texte écrit en messages vidéo captivants. Les marketeurs peuvent exploiter cela pour créer des messages professionnels pour diverses plateformes, améliorant l'engagement client.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des messages professionnels basés sur la vidéo ?

HeyGen simplifie la création de messages vidéo grâce à une fonctionnalité intuitive de texte à vidéo et des modèles personnalisables. Les utilisateurs peuvent facilement générer des voix off et ajouter des sous-titres, affinant leur communication pour assurer une meilleure lisibilité et impact des messages.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour la production de contenu à grande échelle ?

HeyGen utilise une AI avancée pour fournir une création de contenu efficace à grande échelle, allant au-delà des communications traditionnelles basées sur le texte. Les entreprises peuvent rapidement générer un volume de vidéos de marque, en utilisant des avatars AI et des contrôles de marque pour maintenir une expérience de marque cohérente à travers diverses campagnes.

