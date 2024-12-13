Générateur de Vidéos Internes Professionnelles Rapide et Facile avec AI
Générez des vidéos professionnelles en quelques minutes grâce à notre vaste bibliothèque de modèles personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo AI générative de 45 secondes ciblant les clients potentiels, mettant en avant les avantages de notre dernière fonctionnalité produit. Le style visuel et audio doit être élégant, moderne et très dynamique, utilisant des graphiques animés captivants et un narrateur énergique. Exploitez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort le contenu marketing en visuels convaincants, démontrant une création vidéo fluide.
Produisez une vidéo de communication interne de 30 secondes pour tout le personnel, annonçant une mise à jour importante de la politique de l'entreprise. Le style visuel doit être clair et professionnel, utilisant des graphiques épurés et un ton de confiance, soutenu par une voix off réaliste et articulée. Ce générateur de vidéo interne professionnel permet la génération de voix off directement à partir du texte, assurant cohérence et clarté dans le message.
Concevez un guide de 90 secondes pour les utilisateurs existants, expliquant une fonction spécifique de notre logiciel. La vidéo doit avoir une présentation visuelle claire et étape par étape avec des visuels époustouflants qui mettent en valeur chaque action, accompagnée d'une narration audio calme et informative. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un tutoriel soigné et facile à suivre, améliorant le processus global de création vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement en Formation.
Améliorez l'apprentissage et la rétention des connaissances au sein de votre organisation en créant des vidéos de formation dynamiques et interactives alimentées par AI.
Développez l'Apprentissage et le Développement.
Développez rapidement des cours et modules internes complets, rendant l'apprentissage professionnel accessible à tous les employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles ?
La puissante plateforme vidéo AI générative de HeyGen rend la création de vidéos professionnelles accessible à tous. En exploitant des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo, vous pouvez produire sans effort des visuels époustouflants et des histoires visuelles engageantes, simplifiant considérablement votre flux de production de contenu.
HeyGen peut-il m'aider à obtenir un contrôle créatif sur mon contenu vidéo ?
Absolument. HeyGen offre un contrôle créatif étendu grâce à des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des voix off réalistes et des avatars AI dynamiques. Cela vous permet de créer des vidéos professionnelles uniques qui correspondent parfaitement à votre vision et à l'esthétique de votre marque.
Quel type de contenu créatif puis-je produire avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de créer une large gamme de contenus créatifs, des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux aux vidéos explicatives détaillées et aux communications internes. Notre plateforme offre les outils pour générer des récits captivants et des visuels époustouflants pour tous les besoins.
HeyGen est-il adapté aux créateurs de contenu sans compétences préalables en montage vidéo ?
Oui, HeyGen est conçu pour être convivial, rendant la création de vidéos professionnelles accessible même sans compétences préalables en montage vidéo. Notre interface intuitive et nos outils alimentés par AI simplifient le processus, permettant aux créateurs de contenu de se concentrer sur la livraison d'histoires visuelles engageantes rapidement.