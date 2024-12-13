Créateur de Vidéos de Lignes Directrices Professionnelles pour un Contenu de Haute Qualité

Élevez votre production vidéo avec des lignes directrices expertes et simplifiez la création de vidéos professionnelles, y compris la conversion fluide de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez un tutoriel concis d'une minute destiné aux futurs producteurs de vidéos d'entreprise, détaillant méticuleusement les essentiels de la sélection d'équipements et des configurations d'éclairage optimales pour une production vidéo professionnelle. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et instructif avec une voix off professionnelle, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour garantir clarté et cohérence.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Explorez les nuances de la post-production dans une vidéo explicative de 90 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises désireux de maîtriser les techniques de montage vidéo de base et de correction des couleurs. Le style visuel et audio doit être dynamique, incorporant des exemples en écran partagé avec une musique de fond entraînante, et inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les termes techniques clés.
Exemple de Prompt 2
Plongez dans les techniques de tournage avancées dans un guide complet de 2 minutes destiné aux équipes marketing cherchant à améliorer leurs compétences vidéo, en se concentrant spécifiquement sur la composition et le cadrage, ainsi que sur le mouvement efficace de la caméra. La vidéo doit présenter des exemples visuels démonstratifs de haute qualité avec un texte clair à l'écran, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière engageante.
Exemple de Prompt 3
Découvrez le secret d'une qualité audio impeccable dans une vidéo captivante de 45 secondes, conçue pour les créateurs de contenu dédiés à élever la valeur de leur production grâce à un équipement d'enregistrement supérieur. Cette vidéo nécessite des visuels nets et propres et une adresse directe, avec la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour transformer rapidement des instructions écrites en une présentation visuelle soignée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Lignes Directrices Professionnelles

Transformez vos lignes directrices professionnelles en contenu vidéo engageant rapidement et efficacement, garantissant clarté et impact pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script et Vision
Commencez par définir le message et la structure de votre vidéo. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour convertir instantanément votre script écrit en scènes vidéo initiales, économisant un temps de production précieux.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, ou téléchargez vos propres médias. Cela établit une présence professionnelle à l'écran pour vos lignes directrices.
3
Step 3
Appliquez la Marque et l'Audio
Appliquez les couleurs, le logo et les polices de votre marque en utilisant les contrôles de marque. Générez des voix off avec divers tons et langues, et ajoutez automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Professionnelle
Revoyez votre vidéo pour en vérifier l'exactitude et le flux. Ensuite, exportez votre vidéo finale de lignes directrices professionnelles dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes, prête pour la distribution.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Informations Complexes

Transformez des lignes directrices professionnelles complexes et des sujets techniques en contenu vidéo facilement digestible pour une communication claire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage et la production vidéo professionnels ?

HeyGen révolutionne le processus de création vidéo en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Les utilisateurs peuvent facilement générer des vidéos professionnelles directement à partir d'un script, réduisant considérablement le besoin de montage vidéo traditionnel et d'équipements de production complexes.

Quels contrôles techniques HeyGen offre-t-il pour garantir une production vidéo de haute qualité ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser les logos et les couleurs pour une production cohérente et de haute qualité. De plus, il propose une génération avancée de voix off et des sous-titres automatiques, garantissant une qualité audio et vidéo claire tout au long de votre contenu professionnel.

HeyGen peut-il intégrer des médias et des ressources existants dans des projets vidéo pour une création enrichie ?

Absolument, HeyGen prend en charge l'intégration fluide de médias existants, y compris des images et des ressources de stock, dans vos projets vidéo. Cette capacité permet une création vidéo flexible, en exploitant des séquences précédemment capturées ou d'autres éléments visuels pour enrichir vos vidéos professionnelles.

Comment HeyGen offre-t-il une polyvalence technique pour la distribution vidéo sur différentes plateformes ?

HeyGen assure une polyvalence technique en offrant un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour vos vidéos complétées. Cela permet une distribution vidéo optimale sur diverses plateformes, garantissant que vos vidéos professionnelles maintiennent leur qualité et leur impact où qu'elles soient partagées.

