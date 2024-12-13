Créez une vidéo percutante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment un générateur de vidéos AI peut simplifier la création de contenu. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des coupes rapides et des graphiques animés, complétés par une bande sonore contemporaine et entraînante et une génération de voix off claire et enthousiaste. Mettez en avant la facilité de transformer un script en une histoire visuelle dynamique grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Générer une Vidéo