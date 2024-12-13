Créateur de Vidéos Explicatives Professionnelles pour des Histoires Engagées

Concevez des vidéos marketing animées captivantes qui améliorent la rétention de la mémoire et augmentent les taux de conversion en utilisant nos modèles & scènes étendus.

Créez une vidéo explicative convaincante de 30 secondes montrant comment les propriétaires de petites entreprises peuvent rapidement créer des vidéos explicatives professionnelles pour mettre en avant leurs services. Utilisez un style visuel lumineux et moderne avec une bande sonore entraînante, en tirant parti des "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour simplifier le processus de création et maximiser l'impact.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative animée de 45 secondes conçue pour les startups présentant une nouvelle fonctionnalité d'application. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, avec des avatars IA amicaux fournissant des explications claires grâce à une "Génération de voix off" conversationnelle. Cette vidéo vise à créer simplement des vidéos explicatives engageantes et faciles à comprendre pour les utilisateurs potentiels.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, expliquant les avantages de l'entreprise. La présentation visuelle doit être propre et professionnelle, en utilisant la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour des images pertinentes et un ton clair et concis généré par "Texte en vidéo à partir de script". L'objectif est de produire des vidéos explicatives engageantes et faciles à assimiler.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative professionnelle percutante de 20 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant une astuce rapide pour augmenter l'engagement en ligne. Employez un style rapide et visuellement frappant avec des "Sous-titres/légendes" percutants pour une visualisation silencieuse, et assurez une adaptation facile sur toutes les plateformes grâce au "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect". Cela montre comment être un créateur de vidéos explicatives professionnelles pour les chaînes sociales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives Professionnelles

Créez facilement des vidéos explicatives convaincantes en quelques minutes avec la puissante plateforme IA de HeyGen, transformant vos idées en contenu engageant qui résonne avec votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Commencez votre projet en sélectionnant un modèle de vidéo explicative professionnellement conçu dans notre collection diversifiée, fournissant une base solide.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Remplissez vos scènes avec votre message unique, en ajoutant du texte, des images et des clips vidéo à l'aide de notre éditeur intuitif par glisser-déposer.
3
Step 3
Générez une Voix Off IA
Donnez vie à votre script avec une narration réaliste et humaine instantanément générée par notre générateur de voix IA avancé.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo explicative professionnelle avec votre marque, puis téléchargez-la et partagez-la dans plusieurs ratios d'aspect adaptés à toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Explicatif Social Engagé

.

Générez sans effort des vidéos explicatives captivantes et des clips courts pour les plateformes de médias sociaux afin de capter l'attention de l'audience et stimuler l'engagement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives professionnelles ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos explicatives professionnelles conçu pour l'efficacité. Vous pouvez facilement créer des vidéos explicatives en utilisant notre éditeur intuitif par glisser-déposer et une large gamme de modèles de vidéos explicatives, simplifiant considérablement le processus de production.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour améliorer mes vidéos explicatives ?

HeyGen fournit de vastes ressources créatives pour élever vos vidéos explicatives animées. Notre plateforme inclut une bibliothèque d'images complète et prend en charge divers avatars IA pour rendre vos vidéos marketing plus engageantes et dynamiques.

Puis-je personnaliser entièrement mes vidéos explicatives avec la plateforme de HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos explicatives s'alignent parfaitement avec votre identité. Vous pouvez appliquer des logos et des couleurs personnalisés, et ajuster les ratios d'aspect pour une distribution fluide sur les réseaux sociaux et autres plateformes.

Comment la fonctionnalité IA de HeyGen contribue-t-elle à générer des vidéos explicatives de haute qualité ?

HeyGen exploite une IA avancée pour permettre la création de vidéos explicatives de haute qualité. Notre capacité de texte en vidéo à partir de script, combinée à un générateur de voix IA sophistiqué, assure des voix off professionnelles et un contenu dynamique pour vos projets.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo