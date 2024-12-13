Les "vidéos AI" de HeyGen sont très efficaces pour une large gamme d'applications, y compris l'amélioration de votre "stratégie marketing", l'augmentation de l'engagement sur les "réseaux sociaux", la facilitation des modules "e-learning" et l'amélioration de la "communication interne" au sein de votre organisation. La plateforme rend la "création vidéo alimentée par l'AI" accessible pour tous ces besoins.