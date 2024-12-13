Générateur de Vidéos Explicatives Professionnelles : Créez un Contenu Engagé

Transformez vos idées en vidéos explicatives professionnelles sans effort avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, générant des visuels époustouflants à partir de n'importe quel script.

Créez une vidéo explicative animée dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leur présence en ligne. Cette vidéo doit présenter un style visuel lumineux et moderne avec des animations fluides, accompagnée d'une voix off AI professionnelle et entraînante, démontrant la facilité avec laquelle un simple script peut être transformé en une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer un contenu de stratégie marketing engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux créateurs de contenu e-learning, présentant une nouvelle politique de communication interne. Le style visuel et audio doit être propre, professionnel et rassurant, avec un avatar AI délivrant les informations clés de manière calme et claire, mettant en avant les avatars AI de HeyGen pour une création vidéo efficace alimentée par l'AI.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de présentation de produit captivante de 30 secondes pour les chefs de produit et les professionnels des ventes, introduisant une nouvelle fonctionnalité. Utilisez un style dynamique et visuellement orienté avec des coupes rapides, du texte en gras et une voix off énergique. Ce "créateur de vidéos explicatives" mettra en avant la rapidité avec laquelle des visuels époustouflants peuvent être assemblés en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo tutorielle informative de 50 secondes destinée aux utilisateurs de logiciels, expliquant une mise à jour logicielle complexe. Le style visuel doit être clair et étape par étape, incorporant des enregistrements d'écran et des vidéos de stock pertinentes, soutenu par une voix off engageante et facile à comprendre. Montrez comment la génération de voix off robuste de HeyGen, combinée à sa bibliothèque de médias/stock, permet à quiconque de devenir un générateur professionnel de vidéos explicatives.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos Explicatives Professionnelles

Créez sans effort des vidéos explicatives captivantes et de haute qualité pour engager votre audience et communiquer clairement votre message, sans expérience en montage vidéo requise.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Générez à partir d'un Script
Commencez votre vidéo explicative en choisissant parmi des modèles conçus professionnellement ou en créant instantanément du contenu à partir de votre script en utilisant le texte-à-vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Votre Présentateur AI et Vos Visuels
Donnez vie à votre histoire en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre message et en enrichissant vos scènes avec des médias pertinents de la bibliothèque.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Perfectionnez votre audio avec la génération de voix off AI et assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres automatiques pour l'ensemble de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative Finale
Publiez votre vidéo explicative professionnelle en choisissant votre ratio d'aspect préféré et en l'exportant au format MP4 pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez le Marketing & la Publicité

Produisez rapidement des vidéos explicatives convaincantes et performantes pour les campagnes marketing et publicitaires afin de capter l'attention du public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives ?

HeyGen révolutionne la "création de vidéos explicatives" en transformant votre "script en vidéo" grâce à la "création vidéo alimentée par l'AI". Les utilisateurs peuvent tirer parti des "avatars AI" et des "voix off" réalistes pour produire des "vidéos explicatives animées" professionnelles et engageantes de manière efficace.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour les vidéos explicatives animées ?

HeyGen offre une suite complète d'outils "créatifs", y compris des "modèles conçus professionnellement" et un "éditeur glisser-déposer", rendant la production de "vidéos explicatives animées" facile. Vous pouvez également utiliser les "contrôles de marque" pour vous assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre marque.

HeyGen peut-il créer des voix off et des avatars AI pour mes vidéos ?

Absolument. HeyGen excelle dans la "création de texte-à-vidéo" en offrant des capacités avancées de "génération d'avatars AI" et de "voix off". Cela vous permet de produire un contenu diversifié et percutant pour diverses applications, améliorant votre "stratégie marketing".

Pour quels usages les vidéos AI de HeyGen sont-elles les plus efficaces ?

Les "vidéos AI" de HeyGen sont très efficaces pour une large gamme d'applications, y compris l'amélioration de votre "stratégie marketing", l'augmentation de l'engagement sur les "réseaux sociaux", la facilitation des modules "e-learning" et l'amélioration de la "communication interne" au sein de votre organisation. La plateforme rend la "création vidéo alimentée par l'AI" accessible pour tous ces besoins.

