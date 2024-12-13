Créateur de Vidéos de Développement Professionnel : Élevez la Formation
Créez des contenus de formation engageants et efficaces pour votre équipe en utilisant de puissants avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de 90 secondes ciblant les formateurs techniques, illustrant le processus de réalisation d'une formation technique efficace pour les employés. La vidéo doit avoir un style visuel clair et pédagogique avec des animations dynamiques et des explications concises, améliorées par la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une narration précise, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI.
Développez une vidéo de 2 minutes conçue pour les organisations intégrant une main-d'œuvre hybride, présentant une expérience d'intégration des employés engageante. Le style visuel doit être convivial et riche en visuels, incorporant divers avatars AI pour personnaliser le parcours d'apprentissage et utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le contexte visuel.
Produisez une vidéo de 30 secondes pour les dirigeants d'entreprise qui souhaitent créer des vidéos et des présentations de qualité professionnelle. Employez un style visuel élégant et rapide avec des transitions percutantes, en utilisant les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour une création de contenu rapide et un redimensionnement et exportation des formats pour une distribution polyvalente sur les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Élevez vos programmes de développement professionnel en utilisant l'AI pour augmenter significativement l'engagement des stagiaires et la rétention des connaissances.
Créez Plus de Cours et Atteignez Plus d'Apprenants.
Étendez votre portée éducative et développez des programmes d'apprentissage professionnel à l'échelle mondiale en produisant un plus grand volume de cours de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos en ligne avec des outils vidéo AI ?
HeyGen exploite des capacités avancées de générateur de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos professionnelles avec facilité. Notre plateforme intègre des fonctions de script AI et de synthèse vocale AI pour simplifier la production de contenu.
HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés et des voix off réalistes ?
Oui, HeyGen propose une gamme d'avatars AI diversifiés et de voix off AI sophistiquées pour enrichir vos vidéos. Vous pouvez les personnaliser pour correspondre à votre marque, garantissant un contenu captivant et engageant.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour produire du contenu de haute qualité ?
HeyGen offre des fonctionnalités techniques puissantes, y compris l'enregistrement d'écran fluide et des capacités avancées de texte en vidéo à partir de script. Vous pouvez également utiliser les sous-titres/légendes et les contrôles de marque pour garantir que votre production est constamment professionnelle et alignée avec les normes de votre organisation.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour la cohérence de la marque et la distribution mondiale des vidéos de formation ?
HeyGen assure la cohérence de la marque grâce à des contrôles de marque personnalisables, y compris les logos et les couleurs, sur toutes vos vidéos de formation. Notre plateforme prend également en charge des fonctionnalités telles que les traductions en un clic et un lecteur vidéo multilingue pour atteindre efficacement un public mondial.