Générez une vidéo de 60 secondes pour les équipes de L&D axée sur la rationalisation de leurs programmes de formation professionnelle. Le style visuel doit être moderne et épuré, mettant en scène des scénarios inspirants de développement des compétences, accompagnés d'une voix off professionnelle et encourageante générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo mettra en avant comment une plateforme de création de vidéos en ligne simplifie la diffusion de contenus engageants.

