Générateur de Vidéos de Développement Professionnel pour une Formation Engagée

Produisez rapidement des vidéos de formation percutantes pour la formation et le développement. Transformez le texte en vidéo instantanément, éliminant le montage complexe et économisant un temps précieux.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les responsables RH occupés et les professionnels de la formation et du développement, montrant comment HeyGen agit comme un générateur de vidéos de développement professionnel de premier plan. Le style visuel doit être élégant et corporatif, avec des avatars AI diversifiés délivrant des modules de formation avec une voix off claire et autoritaire, soulignant le pouvoir des médias synthétiques pour un apprentissage percutant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un clip informatif de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les formateurs d'entreprise qui démontre l'efficacité de la création de vidéos de formation efficaces. Adoptez un style visuel propre et instructif avec un ton audio encourageant et amical. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un guide professionnel à partir d'un simple script, prouvant que le contenu d'apprentissage percutant est facilement à portée de main.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes pour le marketing et l'intégration, destinée aux entreprises mondiales et à leurs équipes marketing, mettant en avant la facilité de transformation du texte en contenu vidéo. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle vibrante et internationalement attrayante, accompagnée d'une voix off nette en plusieurs langues et de sous-titres intégrés pour démontrer la portée mondiale. Soulignez comment la fonctionnalité puissante de HeyGen de texte à vidéo à partir d'un script simplifie la création de contenu engageant et localisé pour des audiences diverses.
Exemple de Prompt 3
Créez une pièce de 40 secondes inspirante destinée aux éducateurs et aux spécialistes de la communication interne, illustrant comment HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI intuitif pour les initiatives de formation et de développement. La présentation visuelle doit être accessible et conviviale, avec une voix chaleureuse et encourageante, montrant à quel point il est facile de produire des vidéos professionnelles même sans compétences en montage, en tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Développement Professionnel

Créez rapidement des vidéos de formation et d'intégration engageantes pour votre équipe, en utilisant l'AI pour économiser du temps et des ressources sans avoir besoin d'expertise en montage.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre contenu de développement professionnel sous forme de texte. Notre plateforme AI transforme votre script en scènes vidéo, rendant le processus de texte à vidéo fluide.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation. Utilisez des modèles et des scènes préconstruits pour établir rapidement un look professionnel pour vos vidéos.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et l'Accessibilité
Ajoutez une génération de voix off professionnelle, permettant à votre contenu de formation d'atteindre un public mondial en plusieurs langues, et incluez des sous-titres générés automatiquement pour une accessibilité améliorée.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Exportez facilement vos vidéos de développement professionnel complètes dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes ou intégrez-les directement dans votre LMS via l'intégration LMS pour une distribution fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire du Contenu Motivant Engagé

.

Générez des vidéos motivantes percutantes pour le développement du leadership, la formation aux compétences douces et la promotion d'une culture d'entreprise positive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de développement professionnel ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos de développement professionnel engageantes sans avoir besoin de compétences en montage approfondies. Avec des fonctionnalités puissantes comme les avatars AI et les capacités de texte à vidéo, créer des vidéos de formation et d'intégration de haute qualité est simple.

Puis-je personnaliser le contenu spécifique à ma marque en utilisant l'outil de création vidéo de HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose divers modèles et contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans chaque vidéo. Cela garantit que tout votre contenu de marketing et de formation et développement reflète constamment l'identité de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer la localisation des vidéos ?

HeyGen permet aux utilisateurs d'utiliser des avatars AI réalistes et des capacités puissantes de texte à vidéo, y compris la génération de voix off et des sous-titres en plusieurs langues. Cela rend la localisation des vidéos de formation et du contenu de développement professionnel pour un public mondial sans effort.

Pour quels types de contenu HeyGen est-il le plus efficace ?

HeyGen est très efficace pour générer une large gamme de vidéos de développement professionnel, y compris des vidéos de formation engageantes, des vidéos d'intégration complètes pour les nouveaux employés et du contenu marketing dynamique. C'est une plateforme vidéo AI polyvalente conçue pour répondre à divers besoins de communication.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo