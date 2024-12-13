Devenez un Créateur de Développement Professionnel : Vidéos de Formation AI Faciles
Permettez aux éducateurs d'intégrer la technologie en toute simplicité : Créez des matériaux pédagogiques engageants avec la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, rendant le développement professionnel véritablement accessible.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes ciblant les concepteurs de programmes et les formateurs, démontrant avec quelle facilité ils peuvent générer des matériaux pédagogiques engageants. Le style visuel et audio doit être lumineux, dynamique et inspirant avec une musique entraînante, exploitant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement le contenu écrit en leçons visuelles captivantes qui améliorent la conception des programmes.
Produisez une vidéo énergique de 60 secondes destinée aux animateurs d'ateliers et aux formateurs d'entreprise, illustrant comment intégrer la technologie pour créer des activités pratiques dynamiques. Le style visuel doit être interactif et énergique, avec des exemples variés tirés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, complété par une voix off dynamique et enthousiaste pour inspirer une participation active aux ateliers.
Concevez une vidéo informative de 40 secondes pour les spécialistes de l'apprentissage et du développement, mettant l'accent sur les stratégies pour rendre l'apprentissage accessible et améliorer la littératie numérique. L'esthétique doit être propre, moderne et inclusive avec des visuels clairs à l'écran et une voix calme et informative, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une compréhension et une accessibilité universelles pour tous les apprenants.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Étendre la Portée du Développement Professionnel.
Développez efficacement des cours de développement professionnel complets et des matériaux pédagogiques, étendant votre portée à un public mondial d'éducateurs.
Améliorer l'Engagement en Formation.
Exploitez la vidéo propulsée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement et améliorer la rétention des connaissances dans les ateliers de développement professionnel et les formations virtuelles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer le développement professionnel pour les éducateurs ?
HeyGen permet aux éducateurs de créer des matériaux de développement professionnel et pédagogiques engageants en utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo. Cela rend l'apprentissage accessible et dynamique pour tous les participants, que ce soit pour une formation virtuelle ou en présentiel.
Quels outils HeyGen offre-t-il pour créer des ateliers dynamiques ?
HeyGen propose une suite complète d'outils technologiques, y compris des modèles personnalisables et la génération de voix off, pour vous aider à générer des idées et produire des ateliers dynamiques. Vous pouvez facilement intégrer des multimédias de la bibliothèque de stock pour créer des expériences d'apprentissage riches.
HeyGen est-il adapté pour créer des ressources de littératie numérique ?
Absolument, HeyGen est idéal pour développer des ressources de littératie numérique engageantes. Ses capacités de transformation de texte en vidéo et ses sous-titres automatiques garantissent que les matériaux pédagogiques sont clairs, de marque, et rendent l'apprentissage accessible à un public plus large.
HeyGen peut-il aider à intégrer la technologie dans les conceptions de programmes existants ?
Oui, HeyGen facilite l'intégration de technologies de pointe dans votre conception de programme en vous permettant de créer facilement du contenu vidéo avec des avatars AI. Les vidéos peuvent être exportées dans divers formats d'aspect, les rendant polyvalentes pour différentes plateformes et soutenant des activités pratiques.