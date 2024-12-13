Devenez un Créateur de Développement Professionnel : Vidéos de Formation AI Faciles

Permettez aux éducateurs d'intégrer la technologie en toute simplicité : Créez des matériaux pédagogiques engageants avec la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, rendant le développement professionnel véritablement accessible.

Créez une vidéo pédagogique de 45 secondes destinée aux éducateurs, montrant comment un chatbot AI peut révolutionner le développement professionnel en offrant un soutien et des ressources instantanés. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant les avatars AI de HeyGen pour démontrer des scénarios d'apprentissage interactifs, accompagné d'une voix off claire et autoritaire.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes ciblant les concepteurs de programmes et les formateurs, démontrant avec quelle facilité ils peuvent générer des matériaux pédagogiques engageants. Le style visuel et audio doit être lumineux, dynamique et inspirant avec une musique entraînante, exploitant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement le contenu écrit en leçons visuelles captivantes qui améliorent la conception des programmes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo énergique de 60 secondes destinée aux animateurs d'ateliers et aux formateurs d'entreprise, illustrant comment intégrer la technologie pour créer des activités pratiques dynamiques. Le style visuel doit être interactif et énergique, avec des exemples variés tirés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, complété par une voix off dynamique et enthousiaste pour inspirer une participation active aux ateliers.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 40 secondes pour les spécialistes de l'apprentissage et du développement, mettant l'accent sur les stratégies pour rendre l'apprentissage accessible et améliorer la littératie numérique. L'esthétique doit être propre, moderne et inclusive avec des visuels clairs à l'écran et une voix calme et informative, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une compréhension et une accessibilité universelles pour tous les apprenants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Développement Professionnel

Permettez aux éducateurs de disposer de matériaux de développement professionnel engageants, rendant les concepts complexes clairs et l'apprentissage accessible grâce à une création vidéo puissante.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Développement Professionnel
Commencez par définir vos objectifs d'apprentissage et rédiger le contenu principal de votre session de développement professionnel. Utilisez la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de HeyGen pour transformer votre texte en une vidéo dynamique, créant des matériaux pédagogiques complets.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur et Voix
Améliorez votre message en choisissant parmi une variété d'avatars AI de HeyGen pour représenter vos instructeurs. Cela donne vie à votre contenu et rend l'apprentissage accessible à tous les participants.
3
Step 3
Affinez et Personnalisez Votre Formation
Personnalisez vos vidéos de développement professionnel pour qu'elles s'alignent avec l'identité de votre organisation en utilisant les contrôles de Branding robustes de HeyGen pour les logos et les couleurs, assurant une livraison cohérente des ateliers.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Apprentissage Professionnel
Finalisez votre vidéo en utilisant le redimensionnement et les exports de format d'aspect de HeyGen pour la préparer à toute plateforme. Distribuez votre contenu vidéo engageant aux éducateurs pour une croissance professionnelle impactante, que ce soit virtuellement ou en personne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire du Contenu Pédagogique Rapide

.

Créez rapidement des vidéos pédagogiques courtes et engageantes, parfaites pour illustrer des concepts AI ou promouvoir des initiatives de développement professionnel auprès des éducateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le développement professionnel pour les éducateurs ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer des matériaux de développement professionnel et pédagogiques engageants en utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo. Cela rend l'apprentissage accessible et dynamique pour tous les participants, que ce soit pour une formation virtuelle ou en présentiel.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour créer des ateliers dynamiques ?

HeyGen propose une suite complète d'outils technologiques, y compris des modèles personnalisables et la génération de voix off, pour vous aider à générer des idées et produire des ateliers dynamiques. Vous pouvez facilement intégrer des multimédias de la bibliothèque de stock pour créer des expériences d'apprentissage riches.

HeyGen est-il adapté pour créer des ressources de littératie numérique ?

Absolument, HeyGen est idéal pour développer des ressources de littératie numérique engageantes. Ses capacités de transformation de texte en vidéo et ses sous-titres automatiques garantissent que les matériaux pédagogiques sont clairs, de marque, et rendent l'apprentissage accessible à un public plus large.

HeyGen peut-il aider à intégrer la technologie dans les conceptions de programmes existants ?

Oui, HeyGen facilite l'intégration de technologies de pointe dans votre conception de programme en vous permettant de créer facilement du contenu vidéo avec des avatars AI. Les vidéos peuvent être exportées dans divers formats d'aspect, les rendant polyvalentes pour différentes plateformes et soutenant des activités pratiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo