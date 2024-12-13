Créez une vidéo informative d'une minute pour les développeurs de programmes de certification et les formateurs d'entreprise, illustrant comment convertir rapidement le matériel de cours en contenu captivant. Le style visuel et audio doit être épuré, professionnel et très structuré, avec des superpositions de texte à l'écran pour les points clés. Cette vidéo doit souligner l'efficacité de l'utilisation de la fonctionnalité Text-to-video de HeyGen pour transformer des plans détaillés en présentations soignées, en exploitant des modèles et des scènes préconçus pour simplifier le processus de production pour les besoins des créateurs de vidéos de certification professionnelle.

Générer une Vidéo