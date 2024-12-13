Créateur de Vidéos de Briefing Professionnel : Créez des Rapports Captivants Rapidement

Transformez vos scripts en vidéos de briefing professionnelles et captivantes sans effort grâce au texte-à-vidéo alimenté par l'IA.

Créez une vidéo de briefing professionnel de 60 secondes destinée aux cadres occupés, présentant les résultats trimestriels avec un style visuel épuré et minimaliste et une voix off confiante et articulée. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement le rapport et exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour une génération de contenu efficace, garantissant un résumé soigné et captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne de 45 secondes conçue pour les équipes d'entreprise, introduisant un nouveau projet avec une approche visuelle amicale et professionnelle et une voix chaleureuse et claire. Cette vidéo doit utiliser les avatars AI de HeyGen pour présenter la mise à jour, renforçant l'engagement, et incorporer une génération de voix off fluide pour transmettre efficacement les détails clés à tous les membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour des directives de marque de 30 secondes pour les responsables marketing, avec une esthétique visuelle dynamique et conforme à la marque et une bande sonore autoritaire et inspirante. Cette vidéo doit utiliser le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des éléments de marque personnalisés, améliorant la cohérence visuelle, et assurer une large distribution grâce à un redimensionnement précis des ratios d'aspect et des exportations pour maintenir le moteur créatif de la marque sur toutes les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les parties prenantes, expliquant des visualisations de données complexes avec une présentation visuelle claire et directe et une voix explicative précise. Intégrez des sous-titres pour l'accessibilité et une meilleure compréhension des détails complexes, et utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour articuler les insights des données brutes dans un rapport captivant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Briefing Professionnel

Produisez rapidement des vidéos de briefing soignées, alimentées par l'IA, pour des communications internes et des rapports percutants avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Briefing
Transformez vos scripts textuels en vidéos de briefing captivantes en utilisant des capacités avancées de texte-à-vidéo. Notre IA génère intelligemment des visuels et des narrations pour correspondre à votre contenu, simplifiant la production vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une variété de modèles professionnels pour répondre aux besoins et au style spécifiques de votre briefing.
3
Step 3
Ajoutez de la Finition et du Détail
Élevez votre vidéo avec une génération de voix off cristalline dans plusieurs langues et styles, ajoutant une touche professionnelle à vos briefings.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Préparez votre vidéo de briefing pour n'importe quelle plateforme avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Téléchargez et partagez facilement votre production finie, assurant que votre message atteint efficacement le bon public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez le Succès Client

.

Transformez les histoires de réussite client en briefings vidéo dynamiques alimentés par l'IA pour des présentations percutantes aux parties prenantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus créatif pour la production vidéo ?

Le puissant moteur créatif de HeyGen transforme vos idées en vidéos captivantes sans effort. Utilisez notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes pour donner vie à vos scripts avec une finition professionnelle, simplifiant considérablement votre flux de production.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes mes vidéos ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées de manière fluide dans vos vidéos. Nos modèles personnalisables garantissent également une présence de marque cohérente et professionnelle dans tout votre contenu.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour la narration et l'accessibilité ?

HeyGen propose des capacités avancées de génération de voix off, offrant une large gamme de voix naturelles pour votre narration. De plus, nos sous-titres AI garantissent que votre contenu est accessible et captivant pour tous les publics, améliorant la compréhension des spectateurs.

Est-il possible d'adapter les vidéos HeyGen pour différentes plateformes de médias sociaux ?

Oui, HeyGen permet un redimensionnement flexible des ratios d'aspect, vous permettant d'optimiser vos vidéos pour diverses plateformes de médias sociaux avec facilité. Créez du contenu polyvalent adapté à tout canal, assurant une portée et un impact maximum pour vos rapports captivants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo