Générez facilement du contenu engageant pour votre entreprise. Notre éditeur vidéo alimenté par l'IA transforme instantanément le texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, conçue pour mettre en avant la facilité d'utilisation d'un éditeur vidéo en ligne. Adoptez un style visuel lumineux et engageant avec une musique de fond entraînante, guidant les spectateurs à travers le processus de création de contenu marketing. Soulignez l'efficacité de l'utilisation des divers modèles et scènes de HeyGen pour produire rapidement des vidéos d'aspect professionnel avec un minimum d'effort.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu qui souhaitent augmenter leur productivité sans toujours apparaître à l'écran. Le style visuel et audio doit être moderne et énergique, mettant en avant la polyvalence et la gamme expressive des avatars IA de HeyGen. Utilisez une narration confiante pour expliquer comment cette capacité permet aux créateurs de produire constamment du contenu de haute qualité, faisant de HeyGen un véritable créateur de vidéos de productivité.
Exemple de Prompt 3
Comment les équipes marketing peuvent-elles adapter rapidement le contenu vidéo pour diverses plateformes sociales ? Créez une vidéo percutante de 30 secondes démontrant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen. Le style visuel doit être rapide avec des comparaisons claires avant-après, accompagné d'un audio énergique. Montrez comment cet outil est essentiel pour un montage vidéo efficace, permettant une adaptation rapide et améliorant la productivité globale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos de productivité

Rationalisez votre flux de travail et créez des vidéos professionnelles en toute simplicité. Ce guide vous accompagne à travers les étapes simples pour maximiser votre productivité vidéo.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez rapidement votre projet en choisissant parmi une variété de modèles professionnels conçus pour répondre à vos besoins en contenu et accélérer la création.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars IA et des Médias
Personnalisez votre vidéo en incorporant des avatars IA réalistes et en enrichissant votre histoire avec des médias personnalisés ou du contenu de la vaste bibliothèque de stock.
3
Step 3
Générez des Sous-titres Automatiques
Améliorez l'accessibilité et l'engagement de votre audience en générant automatiquement des sous-titres précis pour votre vidéo, assurant clarté et portée.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre création et exportez-la dans le format souhaité, prête à être partagée sans effort sur toutes vos plateformes cibles.

Cas d'Utilisation

Améliorez l'Engagement de la Formation

Améliorez les programmes de formation des employés avec des vidéos générées par l'IA pour améliorer l'engagement et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo pour les entreprises ?

HeyGen sert de plateforme intuitive de création vidéo en ligne et de créateur de vidéos de productivité, utilisant des outils alimentés par l'IA pour simplifier l'ensemble du processus de production. Les utilisateurs peuvent rapidement générer des vidéos professionnelles en utilisant une vaste bibliothèque de modèles et un éditeur vidéo IA, réduisant considérablement le temps de montage.

Puis-je personnaliser mon contenu vidéo avec des avatars IA dans HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu vidéo personnalisé avec des avatars IA réalistes qui peuvent être animés avec diverses expressions et gestes. Vous pouvez facilement générer des voix off directement à partir d'un script, transformant le texte en vidéo avec l'avatar de votre choix.

Quelles fonctionnalités d'édition avancées HeyGen offre-t-il pour la précision ?

HeyGen propose un montage sur une timeline multi-couches robuste pour un contrôle détaillé, ainsi qu'un montage basé sur le texte pour affiner votre narration vidéo directement à partir du script. Utilisez des contrôles de précision pour des éléments tels que le support des sous-titres et exploitez des outils alimentés par l'IA comme la suppression de l'arrière-plan et le redimensionnement vidéo pour obtenir un résultat professionnel et soigné.

Comment HeyGen peut-il garantir que mes vidéos sont prêtes pour la production sur diverses plateformes ?

HeyGen offre des capacités de redimensionnement polyvalentes des ratios d'aspect, vous permettant d'optimiser votre vidéo de haute qualité pour différentes plateformes sociales et d'exporter les vidéos sans effort. De plus, améliorez votre contenu avec de nombreuses options de médias stock et appliquez des contrôles de marque personnalisés, y compris logos et couleurs, pour maintenir la cohérence.

