Vidéos de Formation à la Productivité : Améliorez la Performance de l'Équipe

Débloquez le développement professionnel et une meilleure gestion du temps avec des cours en ligne engageants. Produisez facilement des vidéos de formation percutantes en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation d'entreprise de 90 secondes destinée aux départements RH et aux employés, axée sur l'amélioration des compétences en productivité des employés et le développement professionnel, présentée avec une esthétique visuelle professionnelle et engageante et utilisant les avatars AI de HeyGen pour un présentateur cohérent.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, présentant des cours de formation en productivité professionnelle complète et des compétences commerciales de base, avec un style visuel dynamique incorporant des médias de stock et enrichi par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de conseils rapides de 30 secondes pour les étudiants et les nouveaux employés sur la façon de prioriser efficacement les tâches et d'améliorer la productivité professionnelle, en utilisant un style rapide et visuellement entraînant avec les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation à la Productivité

Créez facilement des vidéos de formation à la productivité percutantes qui améliorent les compétences professionnelles et augmentent l'efficacité dans toute votre organisation en utilisant les outils AI innovants de HeyGen.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de formation dans HeyGen. Notre fonctionnalité puissante de texte à vidéo à partir de script transforme votre contenu, rendant simple la production de cours de formation à la productivité professionnelle engageants.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars AI pour être le visage de votre formation. Ces présentateurs réalistes délivrent efficacement le contenu des compétences de productivité des employés, rendant l'apprentissage plus dynamique.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec la génération professionnelle de voix off et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement. Transmettez clairement des stratégies essentielles de gestion du temps à votre audience.
4
Step 4
Exportez Votre Formation
Finalisez et exportez vos vidéos de formation de haute qualité. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour s'adapter parfaitement à toute plateforme, garantissant que votre contenu précieux atteigne efficacement un large public.

Partagez des Conseils Rapides sur la Productivité

Créez rapidement des vidéos et des clips AI engageants et courts pour les réseaux sociaux, partageant des compétences et des conseils essentiels en productivité avec un large public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de cours de formation à la productivité professionnelle ?

HeyGen simplifie considérablement la création de cours de formation à la productivité professionnelle en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Cela vous permet de transformer des scripts en vidéos de formation engageantes de manière efficace, rendant les cours en ligne de haute qualité et les supports d'apprentissage accessibles pour le développement des compétences professionnelles.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser la formation à la productivité pour le développement des employés ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser la formation aux compétences de productivité des employés avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres/captions et intégrer des médias de stock pertinents pour créer un contenu de développement professionnel percutant qui aide les employés à prioriser efficacement les tâches.

HeyGen peut-il aider à créer une bibliothèque de vidéos de formation à la productivité à la demande ?

Absolument, HeyGen permet aux organisations de construire facilement une bibliothèque complète de vidéos de formation à la demande. En utilisant la génération de texte à vidéo et de voix off, vous pouvez rapidement produire diverses vidéos de formation à la productivité couvrant les compétences commerciales de base essentielles et les techniques de gestion du temps.

Quelle est la polyvalence de HeyGen pour couvrir divers sujets de productivité personnelle et professionnelle ?

HeyGen est exceptionnellement polyvalent, soutenant la création de vidéos de formation sur une large gamme de sujets de productivité personnelle et professionnelle. Ses modèles, scènes et avatars AI facilitent l'abord de sujets comme la gestion du stress, la santé mentale et la priorisation efficace des tâches.

