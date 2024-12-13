Générateur de Vidéos de Formation à la Productivité : Échelle d'Apprentissage

Créez des vidéos de formation engageantes en quelques minutes et augmentez votre production de contenu en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo.

446/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'intégration de 2 minutes conçue pour les nouveaux employés, expliquant la culture d'entreprise et les processus de base. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec des "têtes parlantes" professionnelles créées avec les avatars AI de HeyGen, accompagnées d'une musique de fond amicale et de sous-titres précis pour garantir l'accessibilité et la rétention pour tous les apprenants, en faisant une "vidéo de formation" efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 90 secondes ciblant les créateurs de contenu e-learning et les responsables de la formation et du développement, montrant comment "accélérer la création de vidéos" efficacement. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle dynamique et moderne, utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour présenter divers exemples de modules, associés à une génération de voix off confiante et professionnelle qui captive un public mondial pour les initiatives "e-learning".
Exemple de Prompt 3
Développez un segment d'instruction de 45 secondes pour les professionnels de l'informatique, axé sur un outil avancé d'optimisation des flux de travail. La vidéo doit avoir un design visuel épuré et minimaliste et une voix off générée par AI autoritaire et claire, exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer la documentation technique en contenu engageant, agissant finalement comme un "générateur de vidéos de formation à la productivité" pratique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation à la Productivité

Transformez votre contenu de formation avec l'AI. Créez facilement des vidéos de formation à la productivité engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités intelligentes de texte-à-vidéo.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de contenu de formation. Le générateur de vidéos AI utilisera cette capacité de texte-à-vidéo comme base pour votre vidéo, transformant vos mots en une présentation dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Associez votre avatar à une génération de voix off professionnelle pour délivrer votre message de manière claire et cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Image de Marque
Améliorez votre vidéo en ajoutant des visuels pertinents, des arrière-plans et des éléments de marque. Utilisez des modèles et des scènes pour concevoir un contenu engageant qui renforce les concepts clés de productivité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect. Votre vidéo de formation à la productivité générée par AI de haute qualité est maintenant prête à être partagée ou intégrée dans n'importe quelle plateforme e-learning.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Sujets Complexes de Productivité

.

Transformez des concepts de productivité difficiles ou techniques en explications vidéo générées par AI, facilement digestibles et visuellement attrayantes pour les stagiaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de contenu de formation ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour transformer le texte en vidéos de formation engageantes, avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisables. Cela simplifie et accélère considérablement la production de vidéos de formation professionnelles, réduisant à la fois le temps et les coûts.

La plateforme HeyGen peut-elle s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) existants ?

Oui, HeyGen prend en charge une intégration LMS robuste, y compris des capacités d'exportation SCORM. Cela permet un déploiement fluide de vos vidéos de formation générées par AI au sein de vos plateformes e-learning actuelles, garantissant une livraison et un suivi efficaces du contenu.

Quels outils d'édition vidéo sont disponibles dans HeyGen pour personnaliser les vidéos générées par AI ?

HeyGen offre une interface conviviale avec des outils d'édition vidéo puissants pour concevoir des scènes, ajouter des animations, incorporer des médias et utiliser des modèles préconstruits. Les utilisateurs peuvent personnaliser les visuels et ajouter leur logo, créant des vidéos soignées sans nécessiter de compétences approfondies en montage vidéo.

Comment HeyGen peut-il aider les organisations à augmenter la création de vidéos pour divers programmes de formation et d'intégration ?

HeyGen permet aux organisations d'augmenter rapidement la création de vidéos en agissant comme un puissant générateur de texte-à-vidéo. Il permet une production rapide de contenu engageant pour la formation des nouveaux employés, les guides produits et d'autres besoins de formation professionnelle, facilitant la création et la mise à jour de vidéos dans plusieurs langues.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo