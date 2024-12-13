Créateur de Vidéos de Formation : Créez un Contenu Engagé

Générez des vidéos de formation pour employés de haute qualité et économiques plus rapidement avec le texte en vidéo à partir de script, parfait pour les équipes L&D pour rationaliser la production.

Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux équipes L&D, montrant à quel point il est facile de produire des vidéos engageantes pour la formation des employés. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI amical présentant les informations clés, accompagné d'une voix off claire et encourageante. Mettez en avant la capacité des "AI avatars" de HeyGen à donner vie aux scripts sans avoir besoin d'acteurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un tutoriel de 45 secondes conçu pour les formateurs techniques, démontrant la création rapide de vidéos de formation spécialisées. Cette pièce de création de vidéos de formation doit utiliser un style visuel instructif avec des enregistrements d'écran et des graphiques annotés, accompagnée d'une "Génération de voix off" précise et informative dans un ton neutre. Le récit met l'accent sur la simplification des procédures complexes pour un transfert de connaissances efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, illustrant les avantages économiques de la génération de contenu de formation de haute qualité pour les employés. L'esthétique visuelle doit être dynamique et optimiste, utilisant des "Modèles & scènes" pour assembler rapidement un look professionnel, associé à une narration énergique et persuasive. Cette vidéo doit montrer comment les entreprises peuvent économiser du temps et des ressources tout en créant des expériences d'apprentissage percutantes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo soignée de 60 secondes pour les spécialistes du marketing et de la communication interne, démontrant la puissance de HeyGen en tant que générateur de vidéos AI. L'approche visuelle doit être hautement adaptable, montrant divers cas d'utilisation avec des transitions fluides et des superpositions de texte professionnelles, tout en utilisant "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer le contenu écrit en récits vidéo engageants avec une voix sophistiquée. L'objectif est de souligner la transformation de tout script en une vidéo dynamique sans effort.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation

Produisez sans effort des vidéos de formation professionnelles et engageantes avec AI, économisant du temps et des ressources pour vos équipes L&D.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez votre contenu de formation en écrivant ou en collant un script. Nos capacités de texte en vidéo peuvent transformer votre texte directement en vidéo, servant de base à votre leçon.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou créez votre propre présentateur AI personnalisé pour représenter votre marque et délivrer efficacement votre contenu de formation.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off
Générez des voix off AI naturelles dans diverses langues pour améliorer votre vidéo et captiver votre audience avec une narration claire et engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Partagez facilement votre contenu de formation professionnel à travers votre organisation ou intégrez-le à votre LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez la Formation Technique Complexe

.

Transformez des sujets complexes, comme les sujets techniques, en vidéos éducatives facilement compréhensibles et hautement efficaces.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen utilise des avatars AI et des modèles de vidéos de formation riches pour vous aider à créer des vidéos de formation engageantes sans effort. Vous pouvez personnaliser votre vidéo avec des scènes animées et des scripts dynamiques, garantissant que votre contenu de formation pour employés est captivant pour toute équipe L&D.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de formation ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées comme des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles pour simplifier la création de vos vidéos de formation. Notre générateur de vidéos AI permet de transformer facilement des scripts en contenu professionnel rapidement.

Puis-je facilement personnaliser les modèles de vidéos de formation dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos de formation personnalisables. Vous pouvez ajuster facilement les scènes animées, intégrer vos éléments de marque et affiner le script pour correspondre parfaitement à vos objectifs de formation des employés.

Comment HeyGen soutient-il les initiatives de formation des employés à l'échelle mondiale ?

HeyGen soutient les initiatives mondiales avec sa fonctionnalité de Traductions en un clic, vous permettant de localiser vos vidéos de formation pour des publics divers. Cette capacité garantit que votre contenu de formation des employés est accessible et efficace dans le monde entier, améliorant le partage des connaissances.

