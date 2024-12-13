Générateur de Vidéos de Garantie Produit pour une Information Client Claire

Clarifiez les informations complexes sur les garanties et renforcez la confiance des clients avec des vidéos engageantes créées à l'aide d'avatars AI.

522/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de formation interne de 2 minutes pour nos équipes de vente et de service client, conçue méticuleusement pour simplifier la formation sur les garanties en décrivant clairement les détails clés de la garantie produit. L'esthétique visuelle souhaitée est un style éducatif d'entreprise engageant, intégrant des superpositions de texte dynamiques et une voix off professionnelle et informative. Cette vidéo utilisera efficacement les modèles et scènes étendus de HeyGen pour garantir une présentation cohérente et de marque pour le développement interne du personnel.
Exemple de Prompt 2
Nous avons besoin d'une vidéo de mise à jour de 45 secondes pour les clients existants et les équipes juridiques, spécifiquement conçue pour clarifier rapidement les récents changements de politique de garantie produit. Le style visuel et audio doit être professionnel et direct, avec un texte clair à l'écran et une voix off confiante. En utilisant les sous-titres/captions générés automatiquement par HeyGen, nous assurerons une communication précise de tous les détails de la garantie, améliorant la compréhension et l'accessibilité pour des publics divers.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de démonstration de 90 secondes ciblant des clients B2B potentiels, montrant comment un Créateur de Vidéos d'Information sur la Garantie AI peut fournir une génération de vidéos de bout en bout pour les explications de garantie. L'esthétique doit être moderne, dynamique et très explicative, mélangeant des enregistrements d'écran du produit en action avec un avatar AI engageant et une voix off claire et professionnelle. Cette démonstration puissante mettra en avant la capacité de HeyGen à transformer des informations complexes en résultats de qualité professionnelle sans effort.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Garantie Produit

Transformez rapidement des détails complexes de garantie en vidéos claires et engageantes qui renforcent la confiance des clients et simplifient la compréhension, le tout grâce à l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Garantie
Commencez par coller ou rédiger vos détails de garantie dans l'éditeur de script. Notre plateforme utilise le "texte-à-vidéo à partir de script" pour convertir instantanément votre texte en une narration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque. Vous pouvez également personnaliser votre vidéo avec le logo de votre entreprise et les couleurs de votre marque pour un look cohérent.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et des Sous-titres
Générez une narration professionnelle sans effort avec notre fonctionnalité de "génération de voix off". Le système créera automatiquement des sous-titres pour une accessibilité améliorée.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo en choisissant le format de sortie et la résolution souhaités. Utilisez le "redimensionnement des ratios d'aspect et les exports" pour vous assurer que votre vidéo est parfaitement optimisée pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation Interne sur les Garanties

.

Améliorez la compréhension et la rétention des politiques de garantie par les employés grâce à des vidéos de formation engageantes et alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de garantie produit ?

HeyGen utilise une génération vidéo AI avancée pour transformer vos scripts textuels en vidéos de garantie produit engageantes. Nos capacités de texte-à-vidéo, combinées à des avatars AI réalistes, simplifient le processus de clarification des informations complexes sur les garanties de manière efficace.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'explication de garantie ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo d'entreprise et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos d'explication de garantie. Vous pouvez également utiliser nos modèles de vidéos personnalisables pour maintenir une identité de marque cohérente, renforçant ainsi la confiance des clients.

HeyGen peut-il garantir que mes vidéos de garantie sont accessibles à tous les clients ?

Oui, HeyGen améliore l'accessibilité de vos vidéos de garantie grâce à des sous-titres générés automatiquement et des options robustes de génération de voix off. De plus, vous pouvez facilement adapter vos vidéos pour diverses plateformes avec le redimensionnement des ratios d'aspect et des formats d'exportation divers.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos d'information sur la garantie AI de haute qualité avec HeyGen ?

HeyGen, en tant que Créateur de Vidéos d'Information sur la Garantie AI, accélère considérablement la production vidéo avec sa plateforme de Génération Vidéo de Bout en Bout. En utilisant des modèles de vidéos prêts à l'emploi et des fonctionnalités AI puissantes, vous pouvez créer efficacement des vidéos professionnelles pour simplifier la formation sur les garanties et l'éducation des clients.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo