Créateur de Vidéos de Présentation de Produit : Créez des Démos Engagantes

Produisez sans effort des présentations de produit professionnelles avec génération de voix off AI et modèles conviviaux.

Produisez une vidéo de présentation de produit concise d'une minute, conçue pour les nouveaux utilisateurs de logiciels et les équipes d'intégration client, mettant en avant les fonctionnalités principales avec un style visuel épuré et informatif et une voix off AI dynamique générée par HeyGen. Cette vidéo doit souligner la convivialité du produit, guidant les nouveaux utilisateurs pas à pas dans leur première expérience.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une démonstration produit complète de 2 minutes destinée aux équipes de vente présentant à des clients B2B potentiels, avec des visuels professionnels et élégants incorporant des enregistrements d'écran dynamiques des fonctionnalités clés. Améliorez le récit avec des séquences B-roll tirées de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen, assurant un style audio démonstratif qui met en valeur la valeur du produit.
Exemple de Prompt 2
Créez une démonstration interactive précise de 90 secondes pour les développeurs, le support technique et les utilisateurs avancés, détaillant une fonctionnalité produit spécifique et complexe avec une présentation visuelle et audio calme et étape par étape. Assurez la clarté en utilisant la capacité de sous-titres/captions de HeyGen pour expliquer le jargon technique et les superpositions de texte à l'écran, en tirant parti des aspects AI du produit.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo produit engageante de 45 secondes pour les équipes marketing et les chefs de produit nécessitant des mises à jour rapides, adoptant un style visuel moderne et rapide avec des transitions dynamiques pour mettre en avant rapidement les nouvelles fonctionnalités. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création, garantissant que le résultat final est un exemple convaincant de créateur de vidéos produit pour une consommation rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation de Produit

Créez sans effort des présentations de produit engageantes et informatives avec des outils alimentés par l'AI, transformant des fonctionnalités complexes en démonstrations claires et partageables.

1
Step 1
Enregistrez ou Téléchargez Vos Séquences Produit
Commencez par capturer votre produit en action avec des enregistrements d'écran ou en téléchargeant des médias existants directement dans HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez des Voix Off AI et des Explications
Améliorez vos présentations avec des explications textuelles claires et générez des voix off AI naturelles pour guider votre audience.
3
Step 3
Personnalisez avec Branding et Modèles
Appliquez les couleurs et le logo uniques de votre marque, et utilisez des modèles vidéo préconçus pour créer une démo produit professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Présentation
Produisez et partagez votre vidéo de présentation de produit en haute résolution sur diverses plateformes pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant l'Impact du Produit avec des Histoires de Succès

.

Illustrez les avantages tangibles de votre produit en créant des vidéos AI convaincantes qui mettent en valeur le succès et la valeur réels des clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation de produit ?

HeyGen est un créateur de vidéos de présentation de produit alimenté par l'AI qui simplifie la création de contenu avec un éditeur intuitif de glisser-déposer. Il fournit des modèles vidéo professionnels pour construire efficacement des démos de produit convaincantes sans compétences techniques complexes.

HeyGen peut-il intégrer efficacement des enregistrements d'écran dans les démos de produit ?

Oui, HeyGen vous permet d'enregistrer facilement votre écran, offrant un moyen fluide d'intégrer des enregistrements d'écran dans vos démos interactives. Vous pouvez ensuite utiliser son éditeur vidéo pour affiner et produire du contenu vidéo en haute résolution.

Quelles fonctionnalités avancées font de HeyGen un puissant créateur de vidéos produit ?

Le créateur de vidéos produit alimenté par l'AI de HeyGen exploite des fonctionnalités avancées comme la voix off AI et des avatars AI réalistes pour transformer des scripts en contenu engageant. Ces capacités élèvent considérablement la qualité de production de toutes vos démos de produit.

HeyGen offre-t-il des outils conviviaux pour éditer et partager des vidéos ?

HeyGen privilégie la convivialité avec son interface intuitive, rendant simple l'édition de vidéos et l'ajout d'animations sans effort. La plateforme offre également des options pratiques pour partager des vidéos de manière fluide à travers diverses intégrations, améliorant la collaboration et la distribution.

