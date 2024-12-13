Créez une Vidéo Tutoriel de Présentation Produit Engagée

Boostez l'adoption des utilisateurs et simplifiez les fonctionnalités complexes avec des vidéos dynamiques, en utilisant les puissantes capacités de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une "vidéo de démonstration produit" de 90 secondes pour les utilisateurs expérimentés, mettant spécifiquement en avant notre nouvelle fonctionnalité d'automatisation des flux de travail. Le style visuel doit être très détaillé, avec des enregistrements d'écran dynamiques et des annotations précises pour souligner les fonctionnalités clés. Assurez-vous que les sous-titres/captions soient générés automatiquement pour l'accessibilité, fournissant une explication claire et concise pour optimiser leur flux de travail.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo explicative produit" de 2 minutes ciblant les chefs d'équipe et les chefs de projet, illustrant comment notre outil d'analyse piloté par l'AI simplifie les rapports complexes. La vidéo doit employer un style visuel professionnel et épuré avec des superpositions de type infographique et une piste sonore entraînante, utilisant des modèles et des scènes pour assembler rapidement des guides visuellement attrayants étape par étape qui mettent en avant les gains d'efficacité.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une "vidéo tutoriel de présentation produit" de 45 secondes destinée aux développeurs et administrateurs techniques, détaillant le processus d'intégration de notre API. Le style visuel et audio doit être net et minimaliste, incorporant des extraits de code et une génération de voix off autoritaire pour transmettre des instructions précises pour une intégration sans faille. Cette vidéo simplifiera une configuration traditionnellement complexe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos Tutoriels de Présentation Produit

Créez facilement des vidéos tutoriels de présentation produit professionnelles qui éduquent les utilisateurs et améliorent l'intégration, mettant en valeur la valeur de votre produit avec clarté.

1
Step 1
Enregistrez Votre Interaction avec le Produit
Capturez votre produit en action avec les outils d'**enregistrement d'écran** intégrés de HeyGen. Cela garantit des visuels clairs pour votre vidéo tutoriel de présentation produit, mettant en avant les fonctionnalités clés et les flux de travail directement depuis votre interface.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle et Ajoutez des Scènes
Lancez votre processus de création en sélectionnant parmi une gamme de **modèles préconstruits**. Organisez facilement vos clips enregistrés et intégrez des médias supplémentaires pour créer des scènes vidéo engageantes.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Améliorez votre présentation avec des **voix off** générées par AI au son naturel. Cela guide efficacement votre audience et ajoute une touche professionnelle à votre vidéo de démonstration produit.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Tutoriel
Finalisez votre vidéo en choisissant le format d'aspect optimal et **exportez**-la en haute définition. Distribuez votre vidéo tutoriel de présentation produit professionnelle sur toutes vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Fonctionnalités Complexes du Produit

.

Décomposez facilement les fonctionnalités complexes du produit en tutoriels vidéo compréhensibles et engageants pour une meilleure compréhension par les utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels de présentation produit professionnelles ?

HeyGen utilise une AI avancée pour rationaliser votre flux de production vidéo. Vous pouvez facilement générer des vidéos tutoriels de présentation produit à partir de scripts, en utilisant des avatars AI et des modèles préconstruits, réduisant considérablement le besoin de compétences traditionnelles en montage et permettant la création efficace de vidéos tutoriels logicielles de haute qualité.

HeyGen peut-il améliorer l'engagement des utilisateurs dans les vidéos de démonstration produit ?

Absolument. HeyGen améliore l'expérience utilisateur en vous permettant d'incorporer des avatars virtuels AI et du texte dynamique, rendant votre vidéo de démonstration produit plus interactive et engageante. La plateforme offre également une génération de voix off robuste et des sous-titres automatiques pour assurer une communication claire et accessible pour votre audience.

Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos explicatives produit ?

HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos vidéos explicatives produit. Avec des modèles et des scènes personnalisables, vous pouvez vous assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marque, créant une expérience visuelle cohérente.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour créer des guides d'intégration utilisateur et étape par étape ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des guides d'intégration utilisateur et étape par étape captivants, simplifiant les processus compliqués. Ses capacités de texte-à-vidéo, combinées avec des sous-titres automatiques, offrent un contenu clair, éducatif et engageant, menant à une meilleure adoption par les utilisateurs et à une fidélisation accrue des clients.

