Créateur de Vidéos Produits en Ligne pour Créer des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez facilement des vidéos de démonstration produit et des publicités vidéo époustouflantes avec notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo à partir de script.

578/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de démonstration produit informative de 45 secondes, destinée aux clients potentiels et aux passionnés de technologie, expliquant comment utiliser une fonctionnalité unique d'une nouvelle application logicielle. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et moderne avec des enregistrements d'écran clairs et des pointeurs animés, accompagnée d'une voix off calme et professionnelle. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour garantir des explications claires et limpides, rendant simple la compréhension des fonctionnalités complexes de votre produit.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité vidéo dynamique de 15 secondes pour un nouvel accessoire de mode, ciblant spécifiquement les utilisateurs de réseaux sociaux et les acheteurs impulsifs avec un style visuel vibrant et rapide, comportant des coupes rapides et une musique tendance. Un avatar AI énergique doit livrer un slogan accrocheur et mettre en avant l'attrait du produit. Cette courte publicité engageante peut être rapidement produite en utilisant les avatars AI de HeyGen pour capter l'attention et susciter un intérêt immédiat pour votre produit en tant que Générateur de Vidéos Produits AI.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative produit complète de 60 secondes pour une solution SaaS B2B, adaptée aux décideurs d'entreprise et aux professionnels recherchant des solutions efficaces. Le style visuel doit être sophistiqué et professionnel, employant des graphiques animés et une iconographie claire, associé à une voix off autoritaire mais accessible. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, vous pouvez structurer efficacement votre récit pour communiquer clairement la proposition de valeur de votre service complexe.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Produits en Ligne

Créez rapidement des vidéos produits engageantes avec notre plateforme en ligne intuitive, parfaite pour les démonstrations, les publicités et les campagnes sur les réseaux sociaux.

1
Step 1
Créez Votre Script
Générez votre contenu vidéo en utilisant nos scripts auto-générés par AI, ou collez le vôtre. Notre plateforme utilise ensuite le texte-à-vidéo à partir de script pour construire vos scènes initiales.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos professionnels et de scènes pour fournir une structure visuelle convaincante à l'histoire de votre produit.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Engagante
Élevez votre vidéo avec une narration claire et professionnelle. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter un audio captivant qui met en valeur les meilleures caractéristiques de votre produit.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo produit et utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation pour l'optimiser pour diverses plateformes, garantissant qu'elle soit superbe partout, des réseaux sociaux à votre site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires de Succès des Produits

.

Développez des témoignages clients percutants et des vidéos explicatives produits qui mettent en avant la valeur réelle et instaurent la confiance avec les acheteurs potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produits ?

HeyGen est un Générateur de Vidéos Produits AI qui vous permet de créer des vidéos produits efficacement. Notre plateforme utilise une AI avancée pour rationaliser le processus de production de la conception à la réalisation.

Puis-je personnaliser mes vidéos produits avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos de démonstration produit s'alignent parfaitement avec votre marque. Utilisez nos divers modèles de vidéos, notre éditeur par glisser-déposer et nos contrôles de branding pour créer un contenu unique et engageant.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen propose-t-il pour des vidéos produits engageantes ?

HeyGen fournit une boîte à outils AI incluant la génération de voix off et des scripts auto-générés par AI pour améliorer vos vidéos explicatives produits. Ces fonctionnalités permettent de créer des récits professionnels et captivants sans enregistrement manuel.

Comment HeyGen peut-il m'aider à produire des publicités vidéo pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est un créateur de vidéos produits en ligne idéal pour générer des publicités vidéo de haute qualité optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux. Avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les options d'exportation rapide, vous pouvez créer efficacement du contenu vidéo pour diverses campagnes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo