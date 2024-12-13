Créateur de Vidéos Produits en Ligne pour Créer des Vidéos Engagantes Rapidement
Créez facilement des vidéos de démonstration produit et des publicités vidéo époustouflantes avec notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo à partir de script.
Concevez une vidéo de démonstration produit informative de 45 secondes, destinée aux clients potentiels et aux passionnés de technologie, expliquant comment utiliser une fonctionnalité unique d'une nouvelle application logicielle. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et moderne avec des enregistrements d'écran clairs et des pointeurs animés, accompagnée d'une voix off calme et professionnelle. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour garantir des explications claires et limpides, rendant simple la compréhension des fonctionnalités complexes de votre produit.
Produisez une publicité vidéo dynamique de 15 secondes pour un nouvel accessoire de mode, ciblant spécifiquement les utilisateurs de réseaux sociaux et les acheteurs impulsifs avec un style visuel vibrant et rapide, comportant des coupes rapides et une musique tendance. Un avatar AI énergique doit livrer un slogan accrocheur et mettre en avant l'attrait du produit. Cette courte publicité engageante peut être rapidement produite en utilisant les avatars AI de HeyGen pour capter l'attention et susciter un intérêt immédiat pour votre produit en tant que Générateur de Vidéos Produits AI.
Développez une vidéo explicative produit complète de 60 secondes pour une solution SaaS B2B, adaptée aux décideurs d'entreprise et aux professionnels recherchant des solutions efficaces. Le style visuel doit être sophistiqué et professionnel, employant des graphiques animés et une iconographie claire, associé à une voix off autoritaire mais accessible. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, vous pouvez structurer efficacement votre récit pour communiquer clairement la proposition de valeur de votre service complexe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo produits convaincantes avec AI pour stimuler les ventes et maximiser l'impact de votre marketing.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos produits courtes et partageables et des clips pour les plateformes de réseaux sociaux afin de renforcer la notoriété de la marque et l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produits ?
HeyGen est un Générateur de Vidéos Produits AI qui vous permet de créer des vidéos produits efficacement. Notre plateforme utilise une AI avancée pour rationaliser le processus de production de la conception à la réalisation.
Puis-je personnaliser mes vidéos produits avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos de démonstration produit s'alignent parfaitement avec votre marque. Utilisez nos divers modèles de vidéos, notre éditeur par glisser-déposer et nos contrôles de branding pour créer un contenu unique et engageant.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen propose-t-il pour des vidéos produits engageantes ?
HeyGen fournit une boîte à outils AI incluant la génération de voix off et des scripts auto-générés par AI pour améliorer vos vidéos explicatives produits. Ces fonctionnalités permettent de créer des récits professionnels et captivants sans enregistrement manuel.
Comment HeyGen peut-il m'aider à produire des publicités vidéo pour les réseaux sociaux ?
HeyGen est un créateur de vidéos produits en ligne idéal pour générer des publicités vidéo de haute qualité optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux. Avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les options d'exportation rapide, vous pouvez créer efficacement du contenu vidéo pour diverses campagnes.