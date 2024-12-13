Créateur de Vidéos de Produits : Créez des Vidéos de Produits Époustouflantes Rapidement

Élevez votre marketing de produit et augmentez vos ventes avec des vidéos de produits alimentées par l'IA, facilement générées à partir de vos scripts grâce à notre fonctionnalité intuitive de texte à vidéo.

Pour les entreprises de commerce électronique cherchant à augmenter leurs ventes, imaginez une vidéo de lancement de produit dynamique de 30 secondes mettant en vedette un nouveau gadget avec des visuels vibrants et une bande sonore entraînante. Exploitez les modèles et scènes complets de HeyGen pour assembler rapidement un récit captivant, garantissant que vos vidéos de produits attirent instantanément l'attention des clients.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Libérez la puissance de l'IA pour expliquer des logiciels complexes. Générez une vidéo de démonstration de produit informative de 45 secondes pour les startups technologiques, présentant des fonctionnalités avec des graphismes modernes et épurés et une voix off professionnelle. En utilisant les avatars IA réalistes de HeyGen, vous pouvez produire des vidéos de démonstration de produit convaincantes qui clarifient la fonctionnalité et engagent votre public cible.
Exemple de Prompt 2
Besoin de capter l'attention sur les réseaux sociaux ? Créez une vidéo de produit percutante de 15 secondes pour les petits entrepreneurs, mettant en avant un produit innovant avec des coupes visuelles dynamiques et une musique tendance. Avec la génération de voix off supérieure de HeyGen, ajoutez une narration énergique pour faire ressortir vos vidéos de produits, stimulant l'engagement sur toutes les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Mettez en valeur le récit unique de votre marque en produisant une vidéo de produit soignée de 60 secondes pour les agences créatives et les marques. Mettez l'accent sur des visuels élégants, une musique de fond sophistiquée et un discours articulé. Exploitez la capacité de texte à vidéo de HeyGen à partir de script pour transformer votre script détaillé en une histoire captivante, assurant un contrôle précis et une personnalisation approfondie de vos vidéos de produits.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Produits

Créez sans effort des vidéos de produits convaincantes avec l'IA. Mettez en valeur vos offres, engagez votre audience et renforcez la présence de votre marque sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Commencez votre projet en choisissant parmi une large gamme de modèles de vidéos de produits conçus professionnellement, adaptés à divers secteurs et styles. Ce démarrage rapide vous aide à structurer efficacement votre récit.
2
Step 2
Téléchargez Vos Ressources de Produit
Intégrez facilement vos propres ressources de haute qualité comme des images de produits, des vidéos et des éléments de marque. Notre plateforme prend en charge une bibliothèque multimédia complète, rendant la personnalisation simple et précise.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Communiquez clairement les avantages de votre produit en exploitant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off, fournissant une narration soignée et engageante pour expliquer les aspects clés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois finalisée, téléchargez et partagez facilement votre fichier MP4 haute résolution sur les réseaux sociaux, les sites de commerce électronique et d'autres plateformes pour atteindre efficacement votre public cible.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des vidéos de témoignages clients percutantes pour renforcer la confiance et démontrer efficacement la valeur de votre produit aux acheteurs potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de produits ?

HeyGen est un générateur de vidéos de produits intuitif alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de produits convaincantes. Notre boîte à outils IA simplifie la création de vidéos, vous permettant de transformer rapidement des scripts en contenu engageant avec des avatars IA et des voix off professionnelles.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les modèles de vidéos de produits ?

Oui, HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour tous les modèles de vidéos de produits. Vous pouvez personnaliser vos vidéos de produits avec le logo unique de votre marque, ses couleurs et ses effets visuels, garantissant que chaque contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quels types de vidéos de produits puis-je générer avec la plateforme de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos de produits de haute qualité, y compris des vidéos de démonstration de produits engageantes, du contenu dynamique de création de vidéos promotionnelles pour les réseaux sociaux, et des vidéos explicatives informatives. Exploitez les voix IA et notre bibliothèque multimédia robuste pour raconter efficacement l'histoire de votre produit.

Les avatars IA de HeyGen peuvent-ils améliorer le contenu de mes vidéos de produits ?

Absolument, les avatars IA réalistes de HeyGen peuvent considérablement améliorer le contenu de vos vidéos de produits en présentant l'information de manière naturelle et engageante. Intégrez facilement des voix off professionnelles et des scripts avec l'avatar de votre choix pour créer des présentations dynamiques pour tout produit.

