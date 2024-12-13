Générateur de Vidéos de Produit pour des Ventes à Fort Taux de Conversion

Créez des vidéos de produit époustouflantes avec des scripts générés automatiquement par l'IA pour une création de contenu rapide et à fort taux de conversion.

Concevez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes pour un nouveau gadget technologique, ciblant les premiers adoptants et les passionnés de technologie. La vidéo doit présenter un style visuel énergique et moderne avec une musique de fond entraînante, mettant rapidement en avant les caractéristiques innovantes du produit. Utilisez les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen pour simplifier la création et garantir un 'flux de travail de création rapide'.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit concise de 45 secondes expliquant la fonctionnalité principale d'une nouvelle plateforme SaaS pour les clients B2B et les investisseurs potentiels. Le style visuel et audio doit être clair, informatif et professionnel, accompagné d'une 'génération de voix off' claire et autoritaire. Intégrez les 'Avatars AI' de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière engageante, simplifiant le message global.
Exemple de Prompt 2
Créez une publicité vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux pour une 'vidéo de produit e-commerce' qui met en avant un accessoire de mode unique, visant à capter l'attention des audiences de la Génération Z sur des plateformes comme TikTok et Instagram. Cette vidéo nécessite une esthétique dynamique et visuellement riche avec de la musique tendance et des coupes rapides, en utilisant le 'Soutien de la bibliothèque de médias/stock' de HeyGen pour des visuels captivants et le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo didactique de 60 secondes 'comment faire' démontrant le processus d'assemblage d'un produit d'amélioration de la maison en DIY, destiné aux consommateurs généraux recherchant des solutions pratiques. Le style visuel doit être clair, étape par étape, et amical, accompagné d'une 'génération de voix off' calme et guidante et de 'Sous-titres/légendes' affichés de manière proéminente pour l'accessibilité, garantissant une expérience utilisateur fluide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Produit

Créez facilement des vidéos de produit captivantes qui mettent en valeur vos offres et engagent votre audience, transformant les descriptions de produit en histoires visuelles dynamiques.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Commencez avec un Modèle
Commencez par laisser l'IA générer un script à partir des détails de votre produit, ou sélectionnez parmi une large gamme de modèles vidéo personnalisables pour lancer la création de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Améliorez votre vidéo avec une touche professionnelle en sélectionnant parmi divers Avatars AI pour présenter votre produit, garantissant une livraison visuelle captivante.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Affinez les Détails
Intégrez vos photos de produit et médias stock, personnalisez les éléments de marque, et incluez facilement des sous-titres pour garantir que votre message soit accessible et percutant.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo à Fort Taux de Conversion
Une fois finalisée, exportez votre vidéo dans divers formats et ratios d'aspect, prête à être partagée sur les plateformes et à commencer à générer de l'engagement et augmenter les ventes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Démos de Produit et Témoignages

.

Créez des vidéos de démonstration de produit et des témoignages clients convaincants avec l'IA pour mettre en avant les caractéristiques, les avantages, et établir la confiance efficacement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de produit captivantes qui engagent les audiences ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de produit dynamiques et mémorables en utilisant l'IA. Exploitez nos modèles prêts à l'emploi, Avatars AI, et ressources créatives pour raconter une histoire captivante qui convertit efficacement les audiences.

Les Avatars AI de HeyGen sont-ils adaptés pour des démonstrations de produit photoréalistes ?

Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée d'Avatars AI photoréalistes qui peuvent présenter efficacement les caractéristiques et avantages de votre produit. Ces Avatars améliorent vos vidéos explicatives de produit et garantissent des visuels clairs et détaillés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier et personnaliser la création de vidéos de produit ?

HeyGen simplifie le processus de création de contenu avec des outils d'édition intuitifs de glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Vous pouvez facilement ajouter des effets visuels, des images significatives, et des bandes sonores parfaites pour produire des vidéos de produit captivantes.

HeyGen propose-t-il une génération de scripts alimentée par l'IA et des voix off à sonorité humaine pour les vidéos de produit ?

Absolument. HeyGen propose des scripts générés automatiquement par l'IA pour lancer votre processus créatif pour les vidéos de produit. Vous pouvez également utiliser nos voix off à sonorité humaine dans plus de 50 langues pour communiquer efficacement le message de votre produit avec une bande sonore parfaite.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo