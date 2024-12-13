Créateur de Vidéos d'Utilisation de Produit : Créez des Démos Engagantes Rapidement

Créez rapidement des vidéos explicatives de produit époustouflantes, en utilisant des avatars AI pour mettre en valeur la valeur de votre produit.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de produit animée de 60 secondes qui simplifie une fonctionnalité logicielle complexe, conçue pour les entrepreneurs et les marketeurs férus de technologie intéressés par un créateur de vidéos produit AI. Le style visuel doit incorporer des graphismes épurés et minimalistes avec des transitions fluides, complétés par une voix off calme et informative délivrée par l'un des "avatars AI" réalistes de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un tutoriel de 30 secondes sur l'utilisation rapide d'un produit pour un gadget de cuisine, spécifiquement destiné aux créateurs de contenu et influenceurs sur les réseaux sociaux. La vidéo doit avoir un style rapide et visuellement entraînant avec des coupes dynamiques et une musique de fond accrocheuse et libre de droits, en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer rapidement la narration.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une présentation professionnelle de 50 secondes pour un créateur de vidéos produit introduisant une nouvelle application mobile, destinée aux équipes de marketing internationales. Le style visuel et audio doit être propre, corporatif et très informatif, avec une voix off claire et articulée. Assurez-vous que les "Sous-titres/légendes" de HeyGen soient affichés de manière proéminente pour maximiser l'accessibilité pour un public mondial.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Utilisation de Produit

Créez facilement des vidéos professionnelles d'utilisation de produit avec AI. Guidez votre audience à travers les fonctionnalités et les avantages de votre produit, améliorant la compréhension et l'engagement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par générer un "script auto-généré par AI" qui explique clairement les fonctionnalités de votre produit et comment les utiliser, ou collez le vôtre.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Donnez vie à votre script en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" ou en téléchargeant vos propres médias pour démontrer les actions du produit.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Générez des "voix off" naturelles pour expliquer clairement les fonctionnalités du produit, améliorant la compréhension et l'engagement des utilisateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos "vidéos de démonstration de produit" et exportez-les dans divers formats d'aspect, prêtes à être partagées facilement sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Intégration Produit

Créez des vidéos de formation engageantes alimentées par AI pour améliorer la compréhension du produit, la rétention des utilisateurs et la satisfaction globale des clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produit ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos produit professionnelles grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles de vidéos. Vous pouvez créer facilement des vidéos explicatives ou de démonstration de produit convaincantes sans expérience préalable en montage, ce qui en fait un éditeur vidéo en ligne idéal.

HeyGen peut-il m'aider à produire efficacement du contenu de créateur de vidéos produit AI ?

Absolument, HeyGen utilise une AI avancée pour rationaliser votre production vidéo, vous permettant de créer rapidement des vidéos produit de haute qualité. Utilisez des avatars AI, générez des voix off réalistes et créez même des scripts auto-générés par AI pour améliorer efficacement votre contenu.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen idéal pour divers besoins de marketing vidéo produit ?

HeyGen offre des fonctionnalités polyvalentes comme des avatars AI, des modèles de vidéos dynamiques et une riche bibliothèque de médias, parfaites pour le marketing vidéo e-commerce et les campagnes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des éléments d'appel à l'action pour engager efficacement votre audience sur toutes les plateformes.

HeyGen est-il adapté pour créer du contenu professionnel de créateur de vidéos d'utilisation de produit ?

Oui, HeyGen est un puissant créateur de vidéos d'utilisation de produit conçu pour du contenu professionnel, vous permettant d'illustrer clairement la fonctionnalité du produit. Améliorez vos vidéos avec des voix off de haute qualité, des sous-titres automatiques et intégrez les contrôles de marque spécifiques à votre entreprise pour un rendu soigné.

