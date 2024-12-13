Le Générateur Ultime de Tutoriels d'Utilisation de Produit

Créez instantanément des vidéos de démonstration de produit engageantes et des guides utilisateur étape par étape en utilisant la puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen.

Imaginez une vidéo tutorielle d'une minute sur l'utilisation d'un produit, destinée aux développeurs de logiciels, conçue pour démontrer clairement une nouvelle intégration d'API. Son style visuel doit être épuré et professionnel, en privilégiant des enregistrements d'écran précis, tandis que les capacités de `Génération de voix off` et de `Texte en vidéo à partir de script` de HeyGen fournissent une voix off claire et humaine, mettant en valeur un générateur de vidéos produit efficace par l'IA.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les responsables de la réussite client ont besoin d'une vidéo tutorielle engageante de 90 secondes pour intégrer de nouveaux utilisateurs sur une plateforme complexe. Cette vidéo doit adopter un style visuel lumineux et accueillant, en utilisant habilement les `Modèles & scènes` variés de HeyGen et en intégrant des `Avatars IA` pour une expérience d'intégration personnalisée et intuitive.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo détaillée de 2 minutes 'guide pratique' est essentielle pour les créateurs de contenu, illustrant méticuleusement les fonctionnalités avancées d'un outil de conception graphique. La présentation visuelle et audio doit être très informative et précise, mélangeant le `Support de bibliothèque/médias stock` de HeyGen avec des captures d'écran détaillées, enrichies par des `Sous-titres/captions` générés automatiquement pour améliorer l'accessibilité dans la création de contenu.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 45 secondes pour les chefs de produit, présentant rapidement les fonctionnalités clés sur plusieurs plateformes. L'exécution visuelle de cette vidéo doit être vibrante et hautement adaptable, en tirant parti du `Redimensionnement & exportation de rapport d'aspect` de HeyGen pour une portée optimale, avec un récit habilement conçu à partir d'un `Texte en vidéo à partir de script` pour démontrer rapidement les options de personnalisation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Tutoriels d'Utilisation de Produit

Générez facilement des tutoriels vidéo engageants et précis sur les produits. Créez des guides pratiques et des démonstrations de produits qui expliquent clairement les fonctionnalités et améliorent la compréhension des utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle vidéo approprié ou en utilisant une fonctionnalité de créateur de tutoriels IA pour poser les bases de votre tutoriel d'utilisation de produit.
2
Step 2
Enregistrez ou Ajoutez du Contenu
Utilisez la fonctionnalité de Capture d'Écran et Vidéo pour enregistrer votre produit en action, en montrant méticuleusement chaque étape du processus d'utilisation.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez
Améliorez votre tutoriel avec la génération de voix off alimentée par l'IA, ajoutant une narration professionnelle à sonorité humaine. Ajustez les contrôles de marque et incorporez des médias supplémentaires pour un résultat soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos de démonstration de produit en les exportant dans divers rapports d'aspect pour différentes plateformes. Partagez votre tutoriel convaincant pour intégrer les utilisateurs ou fournir des supports de formation efficaces.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Clips de Démonstration de Produit Rapides

.

Créez rapidement des clips vidéo produit par IA concis et engageants pour les réseaux sociaux afin de démontrer les fonctionnalités et d'encourager l'adoption par les utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de tutoriels d'utilisation de produit et de vidéos de démonstration ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos par IA, incluant des avatars IA et la synthèse vocale, pour transformer des scripts en tutoriels d'utilisation de produit engageants. Cette génération alimentée par l'IA simplifie la création de contenu, permettant une production rapide de vidéos de démonstration professionnelles sans tournage complexe.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris une large gamme de modèles vidéo et de contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs. Vous pouvez également générer des voix off à sonorité humaine et choisir parmi divers avatars IA pour personnaliser vos supports de formation et de formation.

HeyGen peut-il s'intégrer dans les flux de travail de création de contenu existants ?

Oui, HeyGen est conçu pour optimiser les flux de travail de création de contenu, permettant aux utilisateurs de générer, partager et suivre efficacement des vidéos. Avec des fonctionnalités comme une extension de navigateur et une exportation facile en fichiers MP4, il prend en charge une intégration transparente dans vos processus existants pour les guides pratiques et plus encore.

Quelles capacités d'IA permettent à HeyGen de créer des vidéos sans tournage traditionnel ?

HeyGen utilise l'IA générative pour créer des vidéos de haute qualité directement à partir de scripts textuels, contournant complètement le besoin de tournage ou de montage complexe. Cette capacité de générateur de vidéos par IA signifie que vous pouvez produire des vidéos de documentation produit et des tutoriels complets en quelques clics, en utilisant des avatars IA et des fonctionnalités avancées de texte en vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo