Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Produit : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement
Transformez les annonces de produits en vidéos captivantes et mettez en avant les nouvelles fonctionnalités avec des avatars AI époustouflants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de haute qualité de 45 secondes ciblant les adopteurs précoces férus de technologie et les clients B2B, annonçant une refonte significative du produit. Utilisez un style visuel élégant et professionnel avec des transitions de scène dynamiques à partir des modèles et scènes de HeyGen. Un avatar AI confiant présentera, expliquant les avantages stratégiques et les nouvelles capacités, en faisant efficacement une vidéo de démonstration de produit de premier ordre.
Produisez une vidéo sociale vibrante de 15 secondes pour nos abonnés, détaillant une amélioration de produit mineure mais percutante. Cette vidéo visuellement attrayante doit être rapide, utilisant divers médias de stock de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associée à des sous-titres concis à l'écran alimentés par les sous-titres/captions de HeyGen. Assurez-vous que le redimensionnement du format d'image et les exports la rendent prête pour diverses plateformes, réalisant une création vidéo dynamique.
Créez une vidéo produit de 60 secondes pour les développeurs et les utilisateurs avancés, offrant une explication approfondie d'un nouveau flux de travail complexe. Le style visuel doit être épuré et de type tutoriel, avec un ton informatif. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour démontrer clairement chaque étape, accompagnée d'une explication précise de texte à vidéo à partir du script, garantissant une mise à jour complète du produit.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Sociales de Mise à Jour de Produit Engagantes.
Produisez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux, assurant que vos mises à jour de produit atteignent et engagent efficacement votre audience.
Produisez des Publicités de Mise à Jour de Produit à Fort Impact.
Développez des publicités vidéo puissantes et performantes pour promouvoir efficacement les nouvelles fonctionnalités de produit et stimuler l'adoption et la notoriété.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de mise à jour de produit convaincantes ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos de mise à jour de produit dynamiques et engageantes sans effort. Avec son générateur de vidéos AI intuitif, vous pouvez facilement mettre en avant les nouvelles fonctionnalités et améliorations, assurant que votre audience reste informée et enthousiaste à propos de votre produit. Cette plateforme simplifie la création de vidéos, vous permettant de vous concentrer sur votre message et de générer des vidéos rapidement.
HeyGen propose-t-il des Avatars AI pour générer des vidéos de produit engageantes ?
Oui, HeyGen propose des Avatars AI avancés qui peuvent donner vie à vos vidéos de produit. Vous pouvez associer des Avatars AI réalistes à des voix off professionnelles, améliorant ainsi votre narration vidéo et rendant vos démonstrations de produit plus interactives et engageantes. Cette capacité transforme votre façon de créer des vidéos.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour simplifier la création de vidéos ?
HeyGen offre une suite complète d'outils créatifs pour simplifier votre flux de travail de création de vidéos. Utilisez une large gamme de modèles de vidéos, profitez de l'assistance à l'écriture de scripts, et enrichissez votre contenu avec une riche bibliothèque de médias de stock, des voix off, et des sous-titres automatiques, le tout dans un éditeur glisser-déposer convivial.
Puis-je maintenir la cohérence et l'accessibilité de ma marque avec les vidéos créées sur HeyGen ?
Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, vos couleurs de marque, et ajouter des sous-titres automatiques pour créer des vidéos accessibles et visuellement attrayantes qui renforcent la cohérence de la marque à travers toutes vos vidéos marketing.