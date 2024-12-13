Générateur de Mises à Jour Produit : Annoncez de Nouvelles Fonctionnalités Rapidement

Générez des mises à jour produit engageantes en quelques minutes. Utilisez Texte en vidéo à partir de script pour communiquer clairement les fonctionnalités et augmenter l'engagement des utilisateurs.

Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux chefs de produit et aux équipes marketing occupés, montrant comment le générateur de mises à jour produit transforme des informations sèches en annonces visuellement attrayantes. Le style visuel doit être dynamique et moderne avec des animations subtiles, complété par une voix off amicale et professionnelle, et utiliser efficacement la "Médiathèque/stock support" de HeyGen pour intégrer des visuels ou des éléments multimédias pertinents qui communiquent clairement les mises à jour.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo narrative de 60 secondes pour les développeurs de logiciels et les rédacteurs techniques, démontrant comment présenter de manière créative les notes de version. La vidéo doit présenter un style visuel épuré et illustratif avec un ton conversationnel et informatif délivré par un "avatar AI" de HeyGen, transformant des mises à jour complexes en une histoire facilement compréhensible à l'aide de modèles préconçus.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle énergique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les développeurs indépendants, mettant en avant les vastes options de personnalisation disponibles pour leurs mises à jour produit. Le style visuel doit être lumineux et hautement personnalisé, rehaussé par une voix off chaleureuse et encourageante, soulignant la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent adapter leurs annonces en utilisant les divers "Modèles & scènes" de HeyGen pour correspondre parfaitement à l'identité de leur marque.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo explicative de 50 secondes pour les équipes de réussite client et les responsables de la communication interne, illustrant comment transformer sans effort des notes de version en texte brut en contenu vidéo professionnel et percutant. La vidéo doit adopter une esthétique claire et concise avec des transitions fluides et un narrateur confiant, en se concentrant sur la puissance de la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour communiquer les mises à jour de manière claire et efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Mises à Jour Produit

Créez sans effort des annonces de mises à jour produit engageantes et des notes de version avec notre générateur alimenté par l'AI, vous faisant gagner du temps et augmentant l'engagement des utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script de Mise à Jour
Commencez par saisir vos informations clés, comme les nouvelles fonctionnalités ou les corrections de bugs, dans notre interface intuitive. Notre Générateur de Texte AI rédige ensuite un script convaincant pour vos annonces de mises à jour produit, garantissant clarté et précision.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de modèles et de scènes pour représenter visuellement votre mise à jour produit. Ces mises en page préconçues vous aident à présenter efficacement les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de performance.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre mise à jour avec des avatars AI qui délivrent votre message de manière professionnelle. Exploitez les options de personnalisation comme les contrôles de marque pour aligner la mise à jour avec l'identité de votre marque et communiquer les mises à jour clairement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de mise à jour produit avec une génération de voix off professionnelle, puis exportez votre annonce soignée pour tous vos prochains lancements de produit à travers les canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Présentations de Produit et l'Intégration

Créez des présentations vidéo interactives alimentées par l'AI pour de nouvelles fonctionnalités, améliorant la compréhension et l'adoption par les utilisateurs lors de l'intégration.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes annonces de mises à jour produit avec des visuels ?

HeyGen transforme vos "Annonces de Mises à Jour Produit" en contenu vidéo engageant en utilisant des "avatars AI", "Texte en vidéo à partir de script" et "Génération de voix off". Ces "éléments visuels ou multimédias" sont cruciaux pour capter "l'engagement des utilisateurs" et transmettre clairement les "nouvelles fonctionnalités" ou "améliorations de performance".

Quels modèles sont disponibles pour générer rapidement des notes de version ?

HeyGen propose une variété de "modèles" et de scènes spécialement conçus pour un "générateur de notes de version produit", rendant le processus très "économique en temps". Ces mises en page préconçues vous aident à "communiquer les mises à jour clairement" et efficacement, que ce soit pour des "corrections de bugs" ou des "lancements de produit" importants.

Le Générateur de Texte AI de HeyGen peut-il aider à communiquer efficacement de nouvelles fonctionnalités ?

Absolument, le "Générateur de Texte AI" intégré de HeyGen aide à rédiger des scripts convaincants pour vos "Notes de Version", garantissant que vous "communiquez les mises à jour clairement" et professionnellement. Cette fonctionnalité aide à articuler les "nouvelles fonctionnalités" et leurs avantages, simplifiant l'ensemble de votre processus d'annonce.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les mises à jour produit de marque ?

Oui, HeyGen offre des "Options de personnalisation" robustes et des "Contrôles de marque" pour aligner vos vidéos de "générateur de mises à jour produit" avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques pour "communiquer les mises à jour clairement" et de manière cohérente.

