Produisez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 45 secondes ciblant les clients potentiels sur les réseaux sociaux, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel doit être élégant et moderne avec un texte à l'écran engageant, complété par une musique de fond contemporaine et entraînante et une voix off générée par l'IA claire et enthousiaste. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter le produit, en veillant à ce que le message soit concis et convaincant pour le partage sur les réseaux sociaux.

