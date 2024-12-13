Générateur de Vidéos Tutoriels Produit : Créez des Guides Pratiques Engagés

Produisez instantanément des tutoriels produits captivants avec de puissantes capacités de conversion de texte en vidéo à partir de scripts.

Créez une vidéo concise d'une minute démontrant comment configurer un nouveau projet dans notre logiciel avancé de gestion de projet, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables informatiques qui ont besoin de guides rapides et professionnels. Le style visuel doit être épuré et fonctionnel, avec un avatar AI expliquant clairement chaque étape, accompagné d'une voix off calme et autoritaire qui assure clarté et précision tout au long de la vidéo tutorielle du produit.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative de 90 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs de logiciels et les équipes de support client, détaillant la fonctionnalité de collaboration multi-utilisateurs de notre plateforme. L'esthétique doit être engageante et moderne, utilisant des modèles et scènes vibrants et s'appuyant sur la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour simplifier la production. L'audio doit être dynamique et informatif, garantissant une explication fluide et claire des fonctionnalités avancées de ce générateur de vidéos tutoriels AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une présentation produit complète de 2 minutes pour les vendeurs e-commerce mondiaux, mettant en avant l'intégration de l'expédition internationale de notre plateforme. Le style visuel et audio doit être soigné et professionnel, en utilisant la bibliothèque de médias/stock pour des images variées, tout en incorporant des sous-titres/captions clairs pour faciliter la compréhension à travers les langues. Cette présentation du générateur de vidéos produit AI doit transmettre confiance et portée mondiale, rendant les fonctionnalités complexes accessibles dans le monde entier.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital et aux créateurs de contenu, illustrant comment créer rapidement une publicité sociale convaincante en utilisant notre éditeur vidéo par glisser-déposer. Le design visuel doit être rapide et attrayant, employant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour diverses plateformes et utilisant la bibliothèque de médias/stock pour enrichir le contenu. L'audio doit être énergique et percutant, soulignant l'efficacité de ce puissant créateur de vidéos produit pour un déploiement rapide de campagnes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos tutoriels produit

Créez facilement des tutoriels produits captivants et des vidéos explicatives avec des outils alimentés par l'AI, du script à l'exportation finale, améliorant la compréhension des clients.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script de tutoriel produit. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique, exploitant des capacités avancées de conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour donner vie à vos instructions.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Voix
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels pour définir la scène. Personnalisez davantage votre tutoriel en choisissant un avatar AI ou en générant une voix off AI naturelle pour une narration claire.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Médias
Améliorez votre tutoriel avec une cohérence de marque en utilisant les contrôles de branding pour incorporer vos couleurs et logo spécifiques. Accédez à une vaste bibliothèque de médias/stock pour inclure des images, vidéos ou musiques de fond pertinentes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Revoyez votre vidéo tutorielle produit complétée. Optimisez son affichage sur diverses plateformes en ajustant le ratio d'aspect, puis exportez-la dans le format souhaité, prête pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Vidéos Explicatives Produit Engagées

Créez des vidéos explicatives produit dynamiques et des tutoriels rapides pour les réseaux sociaux, capturant l'attention et améliorant rapidement la compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il accélérer la création de vidéos produit ?

HeyGen agit comme un puissant "Générateur de Vidéos Produit AI", accélérant considérablement la production de "vidéos tutoriels produit" et de "vidéos marketing" professionnelles. Ses "Avatars AI" intégrés et "voix off AI" permettent une génération rapide de contenu sans compétences techniques étendues.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour la "personnalisation de marque", y compris un "éditeur par glisser-déposer" pour un agencement et une modification faciles des scènes. Les utilisateurs peuvent exploiter divers "modèles vidéo" et intégrer leurs éléments de marque pour un look cohérent.

HeyGen peut-il produire des vidéos explicatives engageantes avec des éléments animés ?

Absolument, HeyGen est un excellent créateur de "vidéos explicatives", vous permettant de créer du contenu dynamique et engageant avec des "Avatars AI" réalistes et des "vidéos animées" vibrantes. Vous pouvez transmettre des informations complexes de manière claire et concise grâce à des visuels et une narration captivants.

HeyGen facilite-t-il la production de vidéos multilingues ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs d'atteindre un public mondial pour la "formation client" et d'autres contenus en facilitant la "traduction en plus de 65 langues". Combinée avec des "voix off AI" avancées, cette fonctionnalité garantit que vos vidéos sont accessibles et percutantes dans le monde entier.

