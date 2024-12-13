Vidéo Tutorielle de Produit : Création Facile & Impact

Expliquez clairement vos produits et améliorez la compréhension client avec un contenu dynamique rendu simple par des avatars AI.

525/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de démonstration de produit de 45 secondes mettant en avant la fonctionnalité unique multi-appareils d'un nouveau gadget intelligent. Ciblez les acheteurs potentiels qui privilégient une intégration fluide, en utilisant des visuels dynamiques avec des gros plans de l'appareil en action et une musique de fond entraînante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avantages du produit de manière concise, rendant les aspects techniques facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo guide de produit de 30 secondes annonçant les récentes mises à jour d'une application mobile populaire pour les utilisateurs existants. Employez un style visuel moderne et rapide avec des superpositions d'interface utilisateur intuitives et des effets sonores engageants pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités. Ce prompt bénéficiera de la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement un clip informatif qui guide les utilisateurs à travers une fonction améliorée de l'éditeur glisser-déposer.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo tutorielle de produit de 2 minutes expliquant un flux de travail technique pour une plateforme d'analyse B2B, destinée aux professionnels évaluant des solutions SaaS. Le style visuel doit être professionnel et détaillé, avec des enregistrements d'écran et des exemples de visualisation de données, soutenus par une voix autoritaire. Assurez-vous que le résultat final est un fichier MP4 haute résolution utilisant HeyGen, idéal pour présenter des processus complexes et maximiser la clarté pour les décideurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos Tutoriels de Produit

Apprenez à créer efficacement des vidéos tutoriels de produit claires et engageantes qui améliorent la compréhension des utilisateurs et simplifient votre flux de travail avec un puissant créateur de vidéos de produit.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre tutoriel avec un script clair et concis. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour convertir sans effort votre contenu écrit en une vidéo engageante, garantissant que vos explications sont précises et exactes.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une large gamme de modèles et de scènes préconçus de HeyGen pour établir l'apparence et l'ambiance parfaites pour votre tutoriel de produit. Personnalisez facilement les éléments pour une esthétique professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez Narration et Médias
Améliorez votre tutoriel avec un audio clair en utilisant les capacités de génération de voix off de HeyGen, ou téléchargez vos propres enregistrements. Incorporez des visuels de produit pertinents, des graphiques explicatifs ou des captures d'écran pour démontrer clairement les fonctionnalités.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre tutoriel de produit et générez-le sous forme de fichier MP4 haute résolution. Votre vidéo sera optimisée pour une lecture fluide sur toutes les plateformes, prête pour une distribution immédiate à votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Démos de Produit Engagantes pour les Réseaux Sociaux

.

Créez et partagez rapidement des vidéos de démonstration de produit captivantes et des clips pour les réseaux sociaux, augmentant l'engagement client et les conversions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels de produit ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour transformer vos scripts en vidéos tutoriels de produit engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix off, simplifiant considérablement votre flux de production. En tant que puissant créateur de vidéos de produit, il garantit que vos explications de produit sont claires et convaincantes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour les vidéos de démonstration logicielle ?

HeyGen propose une interface conviviale avec un éditeur glisser-déposer, permettant une production fluide de vidéos de démonstration logicielle en MP4 haute résolution. Vous pouvez également facilement télécharger vos ressources pour intégrer des éléments personnalisés pour une vidéo tutorielle logicielle véritablement personnalisée.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos guides de produit avec une marque spécifique ?

Absolument. HeyGen prend en charge des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer vos logos et couleurs spécifiques, et d'utiliser des modèles vidéo professionnels pour aligner parfaitement vos vidéos guides de produit avec l'identité de votre marque. Cela garantit une qualité de production élevée et une cohérence sur toutes vos vidéos de produit.

HeyGen prend-il en charge divers formats pour les vidéos de produit ?

Oui, HeyGen permet le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations en fichiers MP4 haute résolution, en faisant une plateforme flexible pour divers types de vidéos de produit, y compris les vidéos de produit pour le commerce électronique et les vidéos de démonstration de produit détaillées. Cette fonctionnalité multi-appareils garantit que vos vidéos sont accessibles et percutantes sur différentes plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo