Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de démonstration de produit de 45 secondes mettant en avant la fonctionnalité unique multi-appareils d'un nouveau gadget intelligent. Ciblez les acheteurs potentiels qui privilégient une intégration fluide, en utilisant des visuels dynamiques avec des gros plans de l'appareil en action et une musique de fond entraînante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avantages du produit de manière concise, rendant les aspects techniques facilement compréhensibles.
Créez une vidéo guide de produit de 30 secondes annonçant les récentes mises à jour d'une application mobile populaire pour les utilisateurs existants. Employez un style visuel moderne et rapide avec des superpositions d'interface utilisateur intuitives et des effets sonores engageants pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités. Ce prompt bénéficiera de la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement un clip informatif qui guide les utilisateurs à travers une fonction améliorée de l'éditeur glisser-déposer.
Développez une vidéo tutorielle de produit de 2 minutes expliquant un flux de travail technique pour une plateforme d'analyse B2B, destinée aux professionnels évaluant des solutions SaaS. Le style visuel doit être professionnel et détaillé, avec des enregistrements d'écran et des exemples de visualisation de données, soutenus par une voix autoritaire. Assurez-vous que le résultat final est un fichier MP4 haute résolution utilisant HeyGen, idéal pour présenter des processus complexes et maximiser la clarté pour les décideurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Guides de Produit Complets.
Produisez efficacement des vidéos tutoriels de produit détaillées, élargissant votre portée et éduquant un public mondial sur les fonctionnalités et les avantages du produit.
Améliorez la Formation et l'Intégration de Produit.
Améliorez l'expérience utilisateur et augmentez l'engagement pour les vidéos de formation et d'intégration utilisateur avec un contenu alimenté par l'AI qui simplifie les étapes complexes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels de produit ?
HeyGen utilise une technologie AI avancée pour transformer vos scripts en vidéos tutoriels de produit engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix off, simplifiant considérablement votre flux de production. En tant que puissant créateur de vidéos de produit, il garantit que vos explications de produit sont claires et convaincantes.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour les vidéos de démonstration logicielle ?
HeyGen propose une interface conviviale avec un éditeur glisser-déposer, permettant une production fluide de vidéos de démonstration logicielle en MP4 haute résolution. Vous pouvez également facilement télécharger vos ressources pour intégrer des éléments personnalisés pour une vidéo tutorielle logicielle véritablement personnalisée.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos guides de produit avec une marque spécifique ?
Absolument. HeyGen prend en charge des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer vos logos et couleurs spécifiques, et d'utiliser des modèles vidéo professionnels pour aligner parfaitement vos vidéos guides de produit avec l'identité de votre marque. Cela garantit une qualité de production élevée et une cohérence sur toutes vos vidéos de produit.
HeyGen prend-il en charge divers formats pour les vidéos de produit ?
Oui, HeyGen permet le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations en fichiers MP4 haute résolution, en faisant une plateforme flexible pour divers types de vidéos de produit, y compris les vidéos de produit pour le commerce électronique et les vidéos de démonstration de produit détaillées. Cette fonctionnalité multi-appareils garantit que vos vidéos sont accessibles et percutantes sur différentes plateformes.