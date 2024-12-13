créateur de vidéos de formation produit : Améliorez les résultats d'apprentissage

Générez rapidement des guides pratiques et de la documentation vidéo pour la formation technique avec des modèles personnalisables.

Imaginez créer une vidéo de formation produit vibrante de 30 secondes qui captive instantanément les propriétaires de petites entreprises désireux de maîtriser votre dernière offre numérique. Cette vidéo devrait présenter des visuels modernes et épurés et être narrée par une voix off AI amicale et claire, démontrant comment les modèles et scènes étendus de HeyGen permettent une création de contenu rapide sans sacrifier la qualité ou l'impact.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux équipes L&D, présentant une approche novatrice pour créer des vidéos de formation engageantes. Le style visuel doit être professionnel et dynamique, utilisant des transitions fluides entre les points clés, tandis qu'un avatar AI délivre le message principal, soulignant comment leur présence unique peut considérablement améliorer la rétention et l'interaction des apprenants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle élégante de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing qui doivent démystifier les fonctionnalités logicielles complexes pour leur public. La présentation visuelle doit être claire et concise, complétant une voix off confiante et autoritaire générée directement à partir d'un script détaillé en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo, garantissant précision et ton cohérent tout au long.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo guide dynamique de 30 secondes pour les freelances et solopreneurs cherchant à produire rapidement une documentation vidéo efficace. L'esthétique visuelle doit être rapide et orientée vers l'action, mettant l'accent sur le texte à l'écran et enrichie par des sous-titres/captions automatiques pour une accessibilité maximale, prouvant que des instructions claires et concises sont réalisables avec un effort minimal.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de formation produit

Produisez sans effort des vidéos de formation produit professionnelles qui captivent votre audience et développent vos initiatives d'apprentissage avec l'AI.

1
Step 1
Créez votre vidéo à partir d'un script
Commencez par coller votre script de formation produit dans la plateforme. La capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo convertira votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez et personnalisez votre avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur de votre produit. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre au style de votre marque et délivrer votre message efficacement.
3
Step 3
Ajoutez des voix off dynamiques et des médias
Améliorez votre vidéo en ajoutant des voix off dynamiques grâce à notre fonctionnalité de génération de voix off, ou téléchargez votre propre audio. Intégrez des médias de stock ou vos propres séquences de produit pour plus de clarté.
4
Step 4
Exportez et partagez vos vidéos de formation
Finalisez votre vidéo de formation produit en ajustant les ratios d'aspect, puis exportez-la en haute définition. Partagez facilement vos vidéos de formation complètes sur toutes vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les informations complexes sur les produits

.

Transformez les fonctionnalités de produit complexes et les guides techniques en vidéos faciles à comprendre, améliorant la compréhension pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos de formation produit ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation produit captivantes. Exploitez nos avatars AI et une variété de modèles pour transformer vos scripts en contenu engageant, simplifiant considérablement le processus de création de vidéos de formation professionnelles.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation efficaces ?

En tant que plateforme vidéo AI complète, HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour des vidéos de formation efficaces, y compris des voix off AI, l'enregistrement d'écran, et la capacité de combiner divers éléments pour une documentation vidéo détaillée. Cela simplifie votre flux de travail de création de contenu.

HeyGen peut-il aider les équipes L&D à développer des formations de conformité ou d'intégration des employés ?

Absolument, HeyGen est idéal pour les équipes L&D cherchant à rationaliser le contenu pour les formations de conformité et l'intégration des employés. Utilisez nos avatars AI diversifiés et des modèles personnalisables pour produire rapidement des supports de formation cohérents et de haute qualité pour votre personnel.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo pour le contenu de formation ?

HeyGen simplifie le processus de montage vidéo en permettant la génération de texte en vidéo directement à partir de votre script. Notre plateforme intuitive agit comme un puissant éditeur vidéo, ajoutant automatiquement des éléments tels que des voix off AI et des sous-titres/captions, rendant les tâches de montage complexes simples.

