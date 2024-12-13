Générateur de Vidéos de Formation Produit : Créez des Cours Engagés

Créez facilement du contenu vidéo engageant pour les équipes L&D avec nos avatars AI, transformant une documentation complexe en formation facile à digérer.

Créez une vidéo de formation produit convaincante de 45 secondes pour les équipes L&D destinée aux nouveaux employés, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle passionnante. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des animations épurées et du texte à l'écran pour souligner les fonctionnalités clés, complété par une voix off dynamique et professionnelle. Montrez comment les avatars AI de HeyGen peuvent livrer ce contenu vidéo engageant, apportant de la personnalité à la formation tout en expliquant clairement des étapes complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un guide pratique de 60 secondes pour les clients existants, expliquant une fonction de produit peu utilisée mais puissante. Le style visuel doit combiner des enregistrements d'écran nets avec des transitions dynamiques, garantissant que chaque étape est facile à suivre, accompagné d'une voix off calme et instructive. Utilisez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement la narration, et incluez des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs, servant de documentation vidéo excellente.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo teaser dynamique de 30 secondes pour les employés, annonçant un module de formation produit complet à venir. Le style visuel doit être énergique et riche en visuels, incorporant des visuels époustouflants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une musique de fond excitante et d'une voix off percutante. Exploitez les modèles et scènes préconçus pour assembler rapidement ce contenu vidéo engageant, créant de l'anticipation pour l'expérience de formation complète et rationalisant la production de vidéos de formation.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une mise à jour vidéo concise de 40 secondes pour les équipes de support, abordant une FAQ produit courante ou un changement mineur de fonctionnalité récent. Le style visuel doit être professionnel et direct, se concentrant sur des superpositions de texte claires et des graphiques qui mettent en évidence les informations critiques, accompagné d'une voix off conversationnelle mais autoritaire. Assurez-vous que la vidéo peut être facilement adaptée à diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen, permettant des mises à jour rapides et faciles sur tous les canaux de communication interne pour ces FAQ.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation Produit

Créez facilement des vidéos de formation produit engageantes et efficaces avec l'AI, rationalisant la création de contenu pour les équipes L&D et renforçant votre personnel.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique avec des suggestions de scènes intelligentes en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs ou ajoutez des éléments de marque et des médias de fond pour améliorer votre formation.
3
Step 3
Appliquez des Voix Off & Sous-titres
Générez des narrations au son naturel en utilisant la génération de voix off avancée et assurez l'accessibilité pour tous les apprenants en ajoutant des sous-titres automatiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en choisissant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio souhaités, puis partagez facilement votre contenu de formation de haute qualité avec votre équipe ou votre public.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer Rapidement des Mises à Jour Produit & Micro-apprentissages

Produisez rapidement des clips vidéo courts et engageants et des mises à jour pour garder votre contenu de formation produit actuel et accessible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation produit engageantes ?

HeyGen permet aux équipes L&D et aux créateurs de générer des vidéos de formation produit de haute qualité en utilisant l'AI. Exploitez nos Avatars AI et voix off AI pour produire efficacement du contenu vidéo engageant, transformant des informations complexes en tutoriels faciles à comprendre.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un contenu vidéo personnalisé ?

HeyGen propose divers Avatars AI et un puissant générateur de voix AI, vous permettant de créer des visuels personnalisés et époustouflants. Il vous suffit d'entrer vos invites textuelles pour générer un audio synchronisé et des têtes parlantes dynamiques, rendant vos vidéos plus percutantes.

HeyGen facilite-t-il la production de guides pratiques et de documentation vidéo ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de guides pratiques et de documentation vidéo grâce à une plateforme vidéo AI intuitive. Utilisez des modèles préconstruits et un éditeur facile à utiliser pour rationaliser votre production de vidéos de formation, garantissant des mises à jour rapides et cohérentes.

Comment HeyGen transforme-t-il le texte en vidéos professionnelles ?

Le générateur de texte-à-vidéo innovant de HeyGen convertit vos scripts en vidéos professionnelles avec facilité. Notre plateforme combine des voix off AI sophistiquées avec des scènes personnalisables, vous permettant de produire rapidement du contenu vidéo de haute qualité sans avoir besoin d'une expérience de production étendue.

