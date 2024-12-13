Générateur de Vidéos de Formation Produit : Créez des Cours Engagés
Créez facilement du contenu vidéo engageant pour les équipes L&D avec nos avatars AI, transformant une documentation complexe en formation facile à digérer.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez un guide pratique de 60 secondes pour les clients existants, expliquant une fonction de produit peu utilisée mais puissante. Le style visuel doit combiner des enregistrements d'écran nets avec des transitions dynamiques, garantissant que chaque étape est facile à suivre, accompagné d'une voix off calme et instructive. Utilisez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement la narration, et incluez des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs, servant de documentation vidéo excellente.
Produisez une vidéo teaser dynamique de 30 secondes pour les employés, annonçant un module de formation produit complet à venir. Le style visuel doit être énergique et riche en visuels, incorporant des visuels époustouflants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une musique de fond excitante et d'une voix off percutante. Exploitez les modèles et scènes préconçus pour assembler rapidement ce contenu vidéo engageant, créant de l'anticipation pour l'expérience de formation complète et rationalisant la production de vidéos de formation.
Réalisez une mise à jour vidéo concise de 40 secondes pour les équipes de support, abordant une FAQ produit courante ou un changement mineur de fonctionnalité récent. Le style visuel doit être professionnel et direct, se concentrant sur des superpositions de texte claires et des graphiques qui mettent en évidence les informations critiques, accompagné d'une voix off conversationnelle mais autoritaire. Assurez-vous que la vidéo peut être facilement adaptée à diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen, permettant des mises à jour rapides et faciles sur tous les canaux de communication interne pour ces FAQ.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation Produit à l'Échelle Mondiale.
Élargissez facilement votre programme de formation produit et atteignez un public plus large à travers différentes régions et langues.
Améliorer l'Efficacité de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour améliorer significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour l'éducation produit.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation produit engageantes ?
HeyGen permet aux équipes L&D et aux créateurs de générer des vidéos de formation produit de haute qualité en utilisant l'AI. Exploitez nos Avatars AI et voix off AI pour produire efficacement du contenu vidéo engageant, transformant des informations complexes en tutoriels faciles à comprendre.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un contenu vidéo personnalisé ?
HeyGen propose divers Avatars AI et un puissant générateur de voix AI, vous permettant de créer des visuels personnalisés et époustouflants. Il vous suffit d'entrer vos invites textuelles pour générer un audio synchronisé et des têtes parlantes dynamiques, rendant vos vidéos plus percutantes.
HeyGen facilite-t-il la production de guides pratiques et de documentation vidéo ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de guides pratiques et de documentation vidéo grâce à une plateforme vidéo AI intuitive. Utilisez des modèles préconstruits et un éditeur facile à utiliser pour rationaliser votre production de vidéos de formation, garantissant des mises à jour rapides et cohérentes.
Comment HeyGen transforme-t-il le texte en vidéos professionnelles ?
Le générateur de texte-à-vidéo innovant de HeyGen convertit vos scripts en vidéos professionnelles avec facilité. Notre plateforme combine des voix off AI sophistiquées avec des scènes personnalisables, vous permettant de produire rapidement du contenu vidéo de haute qualité sans avoir besoin d'une expérience de production étendue.