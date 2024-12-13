Créateur de Vidéos Teaser de Produit : Créez des Promos Engagantes Rapidement
Lancez instantanément des teasers produits époustouflants avec des outils d'édition AI et des modèles personnalisables, en exploitant la conversion de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo concise de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, illustrant le processus sans effort de création de teasers produits époustouflants en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen. Adoptez un style visuel clair et engageant en mettant l'accent sur la démonstration de l'éditeur par glisser-déposer, accompagné d'une narration amicale et d'une musique de fond inspirante qui souligne la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent exploiter les modèles et scènes de HeyGen.
Produisez une vidéo tutorielle de 2 minutes destinée aux équipes marketing mondiales et aux créateurs de contenu atteignant des publics divers, mettant en avant les capacités avancées des voix off AI et des sous-titres AI de HeyGen. Le style visuel doit être professionnel et accessible, présentant différentes options linguistiques et un sous-titrage précis, avec un audio comportant plusieurs voix AI distinctes et une musique de fond internationale subtile, démontrant la génération robuste de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen.
Concevez une vidéo vibrante de 45 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les producteurs de contenu numérique, révélant comment HeyGen peut transformer sans effort des images statiques en contenu vidéo engageant en utilisant la conversion de texte en vidéo par AI. Le style visuel doit être dynamique et créatif, avec des transitions rapides et des superpositions de texte percutantes, le tout sur une musique tendance et énergique avec une narration rapide pour démontrer comment la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et la bibliothèque/médiathèque de HeyGen simplifient la réutilisation de contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Teasers de Produit à Fort Impact.
Générez rapidement des publicités vidéo AI captivantes pour votre produit, suscitant l'anticipation et stimulant l'intérêt précoce pour les lancements à venir.
Produisez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux afin de présenter les caractéristiques du produit et capter l'attention du public sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo teaser AI ?
HeyGen rend la création de vidéos teaser de produit facile grâce à des capacités avancées de conversion de texte en vidéo par AI. Il vous suffit d'entrer votre script, et nos outils d'édition AI généreront un contenu professionnel avec des voix off AI et des avatars.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos teaser de produit sur HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos teasers produits, y compris un éditeur par glisser-déposer et des modèles personnalisables. Vous pouvez facilement appliquer le logo et les couleurs de votre marque pour assurer une cohérence dans tous vos efforts marketing.
HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres et des voix à mes vidéos teaser ?
Absolument, HeyGen intègre des sous-titres AI et des voix off AI directement dans votre flux de travail, simplifiant la production vidéo. Notre moteur de synthèse vocale génère automatiquement une narration engageante pour vos teasers produits, améliorant l'accessibilité et la portée.
HeyGen propose-t-il une médiathèque pour enrichir le contenu des vidéos teaser ?
Oui, HeyGen dispose d'une médiathèque complète libre de droits, vous permettant d'enrichir facilement vos vidéos teaser de produit avec divers actifs de stock. Vous pouvez également télécharger vos propres médias et exporter dans différents formats d'aspect pour diverses plateformes de réseaux sociaux.