Créateur de Vidéos Teaser de Produit : Créez des Promos Engagantes Rapidement

Lancez instantanément des teasers produits époustouflants avec des outils d'édition AI et des modèles personnalisables, en exploitant la conversion de texte en vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo dynamique d'une minute ciblant les startups technophiles, montrant comment le créateur de vidéos teaser AI de HeyGen peut rapidement transformer des concepts en promos captivantes. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides et des enregistrements d'écran de l'interface utilisateur de HeyGen, complétés par une piste audio électronique entraînante et une voix off professionnelle expliquant la puissance de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, illustrant le processus sans effort de création de teasers produits époustouflants en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen. Adoptez un style visuel clair et engageant en mettant l'accent sur la démonstration de l'éditeur par glisser-déposer, accompagné d'une narration amicale et d'une musique de fond inspirante qui souligne la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent exploiter les modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle de 2 minutes destinée aux équipes marketing mondiales et aux créateurs de contenu atteignant des publics divers, mettant en avant les capacités avancées des voix off AI et des sous-titres AI de HeyGen. Le style visuel doit être professionnel et accessible, présentant différentes options linguistiques et un sous-titrage précis, avec un audio comportant plusieurs voix AI distinctes et une musique de fond internationale subtile, démontrant la génération robuste de voix off et de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo vibrante de 45 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les producteurs de contenu numérique, révélant comment HeyGen peut transformer sans effort des images statiques en contenu vidéo engageant en utilisant la conversion de texte en vidéo par AI. Le style visuel doit être dynamique et créatif, avec des transitions rapides et des superpositions de texte percutantes, le tout sur une musique tendance et énergique avec une narration rapide pour démontrer comment la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et la bibliothèque/médiathèque de HeyGen simplifient la réutilisation de contenu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Teaser de Produit

Créez sans effort des vidéos teaser de produit captivantes avec AI, conçues pour attirer l'attention et stimuler l'engagement pour votre prochain lancement de produit.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Choisissez parmi une gamme de modèles personnalisables conçus pour des teasers produits percutants, ou commencez de zéro et exploitez la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen en entrant simplement votre script.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias de Produit et Votre Script
Téléchargez vos images de produit et vos clips vidéo, puis entrez votre script. Notre plateforme prend en charge une médiathèque libre de droits pour des actifs supplémentaires et peut générer des voix off au son naturel.
3
Step 3
Appliquez les Outils d'Édition AI
Améliorez votre teaser avec des outils d'édition AI pour générer automatiquement des sous-titres/captions précis et garantir que votre message est clair et accessible à tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Teaser
Finalisez votre vidéo, utilisez le redimensionnement des formats d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes de réseaux sociaux, et exportez-la en haute définition. Votre création de créateur de vidéos promo est prête à faire sensation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur la Valeur du Produit à Travers le Succès

.

Créez des vidéos AI convaincantes mettant en avant des clients satisfaits, en soulignant efficacement la valeur et les avantages prouvés de votre produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo teaser AI ?

HeyGen rend la création de vidéos teaser de produit facile grâce à des capacités avancées de conversion de texte en vidéo par AI. Il vous suffit d'entrer votre script, et nos outils d'édition AI généreront un contenu professionnel avec des voix off AI et des avatars.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos teaser de produit sur HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos teasers produits, y compris un éditeur par glisser-déposer et des modèles personnalisables. Vous pouvez facilement appliquer le logo et les couleurs de votre marque pour assurer une cohérence dans tous vos efforts marketing.

HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres et des voix à mes vidéos teaser ?

Absolument, HeyGen intègre des sous-titres AI et des voix off AI directement dans votre flux de travail, simplifiant la production vidéo. Notre moteur de synthèse vocale génère automatiquement une narration engageante pour vos teasers produits, améliorant l'accessibilité et la portée.

HeyGen propose-t-il une médiathèque pour enrichir le contenu des vidéos teaser ?

Oui, HeyGen dispose d'une médiathèque complète libre de droits, vous permettant d'enrichir facilement vos vidéos teaser de produit avec divers actifs de stock. Vous pouvez également télécharger vos propres médias et exporter dans différents formats d'aspect pour diverses plateformes de réseaux sociaux.

