Créez une vidéo dynamique d'une minute ciblant les startups technophiles, montrant comment le créateur de vidéos teaser AI de HeyGen peut rapidement transformer des concepts en promos captivantes. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides et des enregistrements d'écran de l'interface utilisateur de HeyGen, complétés par une piste audio électronique entraînante et une voix off professionnelle expliquant la puissance de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu efficace.

Générer une Vidéo