Le Créateur Ultime de Vidéos de Support Produit pour les Entreprises
Créez facilement des vidéos de support client professionnelles avec des avatars AI et boostez la productivité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de 45 secondes destinée aux utilisateurs existants, expliquant une mise à jour récente d'une fonctionnalité pour une application SaaS complexe, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une mise en page dynamique. Le style visuel et audio doit être engageant et moderne, utilisant des coupes rapides de séquences d'archives pour mettre en avant les principaux avantages et une voix off amicale et informative.
Développez une courte vidéo de 30 secondes pour les utilisateurs mondiaux fournissant un conseil technique rapide pour optimiser un réglage de l'appareil, assurant une accessibilité maximale. Le style visuel doit être direct et minimaliste, se concentrant sur des instructions claires à l'écran, enrichies par des sous-titres/captions générés automatiquement par HeyGen, avec une voix off neutre et guidante.
Concevez une vidéo de formation de 2 minutes spécifiquement pour les équipes de support interne, détaillant le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité avancée pour un logiciel d'entreprise. Le style visuel doit être très professionnel et détaillé, utilisant des visuels clairs pour illustrer des étapes complexes. Une voix off personnalisée générée avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen doit guider le spectateur à travers chaque étape complexe, assurant une compréhension approfondie, et la vidéo doit être exportée dans plusieurs formats d'aspect pour différentes plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation produit avec l'AI.
Élevez les tutoriels produits et l'intégration avec des vidéos alimentées par l'AI pour augmenter l'engagement et la rétention des clients.
Créez des cours produits complets et atteignez plus d'utilisateurs.
Développez des cours produits étendus et des guides pratiques détaillés pour éduquer efficacement une base de clients mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de support produit ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de support produit captivantes en utilisant des fonctionnalités AI avancées, y compris la génération de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes, rationalisant l'ensemble du processus de production vidéo.
Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?
HeyGen exploite des fonctionnalités AI avancées telles que des avatars AI réalistes et des capacités puissantes de synthèse vocale, permettant un montage vidéo efficace et une création de contenu personnalisé sans logiciel traditionnel complexe.
HeyGen peut-il être utilisé pour divers types de vidéos produit au-delà du support ?
Absolument. HeyGen est une solution de production vidéo polyvalente, offrant une large gamme de modèles et de contrôles de marque pour créer efficacement des vidéos produit engageantes pour le marketing, les ventes et la formation.
Une expérience technique en montage vidéo est-elle requise pour utiliser HeyGen ?
Non, HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer conçu pour être facile à utiliser, permettant à quiconque de créer des vidéos de haute qualité sans expertise préalable en montage vidéo ou formation approfondie.