Produisez une vidéo de 45 secondes destinée aux utilisateurs existants, expliquant une mise à jour récente d'une fonctionnalité pour une application SaaS complexe, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une mise en page dynamique. Le style visuel et audio doit être engageant et moderne, utilisant des coupes rapides de séquences d'archives pour mettre en avant les principaux avantages et une voix off amicale et informative.
Développez une courte vidéo de 30 secondes pour les utilisateurs mondiaux fournissant un conseil technique rapide pour optimiser un réglage de l'appareil, assurant une accessibilité maximale. Le style visuel doit être direct et minimaliste, se concentrant sur des instructions claires à l'écran, enrichies par des sous-titres/captions générés automatiquement par HeyGen, avec une voix off neutre et guidante.
Concevez une vidéo de formation de 2 minutes spécifiquement pour les équipes de support interne, détaillant le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité avancée pour un logiciel d'entreprise. Le style visuel doit être très professionnel et détaillé, utilisant des visuels clairs pour illustrer des étapes complexes. Une voix off personnalisée générée avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen doit guider le spectateur à travers chaque étape complexe, assurant une compréhension approfondie, et la vidéo doit être exportée dans plusieurs formats d'aspect pour différentes plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de support produit

Créez facilement des vidéos de support produit professionnelles qui clarifient les fonctionnalités et résolvent les problèmes courants, améliorant la satisfaction client.

Créez votre script ou utilisez l'AI
Commencez par rédiger votre script de vidéo de support ou utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo pour une génération de contenu instantanée, assurant un message clair et précis.
Sélectionnez votre avatar AI et vos visuels
Donnez vie à votre script en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de manière claire et engageante à vos clients.
Ajoutez votre marque et peaufinez
Appliquez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant des contrôles de marque complets, assurant la cohérence et le professionnalisme de vos messages vidéo.
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo de support produit avec le redimensionnement et l'exportation en différents formats d'aspect pour diverses plateformes, puis partagez-la facilement avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Générez des clips engageants pour les réseaux sociaux pour le support produit

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin de répondre aux questions courantes sur les produits et aux conseils.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de support produit ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de support produit captivantes en utilisant des fonctionnalités AI avancées, y compris la génération de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes, rationalisant l'ensemble du processus de production vidéo.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?

HeyGen exploite des fonctionnalités AI avancées telles que des avatars AI réalistes et des capacités puissantes de synthèse vocale, permettant un montage vidéo efficace et une création de contenu personnalisé sans logiciel traditionnel complexe.

HeyGen peut-il être utilisé pour divers types de vidéos produit au-delà du support ?

Absolument. HeyGen est une solution de production vidéo polyvalente, offrant une large gamme de modèles et de contrôles de marque pour créer efficacement des vidéos produit engageantes pour le marketing, les ventes et la formation.

Une expérience technique en montage vidéo est-elle requise pour utiliser HeyGen ?

Non, HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer conçu pour être facile à utiliser, permettant à quiconque de créer des vidéos de haute qualité sans expertise préalable en montage vidéo ou formation approfondie.

