Créateur de Vidéos de Présentation de Produits : Créez des Démos Engagantes

Automatisez votre production de vidéos de produits avec notre générateur de vidéos AI, en utilisant des modèles et des scènes puissants pour des vidéos promotionnelles époustouflantes.

Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes mettant en avant un produit, conçue pour les passionnés de technologie, dévoilant un appareil innovant pour la maison connectée. Cette vidéo doit utiliser des visuels rapides, élégants et futuristes, accompagnés de musique électronique entraînante pour susciter l'enthousiasme, en soulignant l'intégration fluide de l'appareil. Utilisez les modèles préconçus de HeyGen pour construire rapidement des scènes engageantes qui "Créent des Démos de Produits Engagantes" efficacement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes expliquant les "vidéos des capacités du produit" d'une nouvelle plateforme SaaS B2B pour les propriétaires de petites entreprises. Le style visuel doit être épuré et informatif, avec des démonstrations à l'écran, accompagnées d'une voix off calme et autoritaire générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, présentant la plateforme comme un "générateur de vidéos AI" efficace.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo promotionnelle captivante de 60 secondes est nécessaire, destinée aux blogueurs lifestyle et aux consommateurs soucieux de l'environnement, mettant en avant une ligne de mode éco-responsable. Cette vidéo doit présenter un éclairage chaud et naturel et des prises de vue lifestyle inspirantes, rehaussées par une musique de fond douce et inspirante. Créez le récit en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour garantir un message cohérent, transformant des idées brutes en "vidéos promotionnelles" convaincantes.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo concise de 30 secondes conçue pour engager les professionnels occupés, présentant une nouvelle application de productivité comme une solution sans effort aux défis courants du lieu de travail. Cette production nécessite des visuels modernes et directs et un récit clair et concis livré par un avatar AI professionnel, rendu possible grâce à la capacité d'avatars AI de HeyGen, garantissant des "vidéos de produits de haute qualité" qui transmettent rapidement la valeur et inspirent l'action.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation de Produits

Créez facilement des vidéos de présentation de produits professionnelles et engageantes qui captent l'attention et suscitent l'intérêt avec nos outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par saisir l'histoire de votre produit. Notre plateforme utilise ensuite le "texte en vidéo à partir de script" pour convertir automatiquement votre texte en scènes vidéo dynamiques.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix
Améliorez vos scènes avec des visuels captivants en sélectionnant dans notre vaste "bibliothèque de médias", et générez une voix off naturelle pour votre script.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Personnalisez votre présentation de produit en utilisant les "contrôles de branding" pour incorporer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois finalisée, utilisez le "redimensionnement et exportation des formats d'aspect" pour générer votre vidéo dans des dimensions optimales, prête à être partagée sur toutes les plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client

.

Transformez les retours clients en vidéos AI convaincantes qui mettent en valeur la valeur du produit et renforcent la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation de produits ?

HeyGen agit comme un "Générateur de Vidéos de Produits AI" intuitif, simplifiant le processus avec des "modèles préconçus" et des "outils alimentés par l'AI". Vous pouvez "Créer des Démos de Produits Engagantes" sans effort qui mettent en valeur les meilleures caractéristiques de votre produit, favorisant une connexion forte avec votre audience.

Puis-je personnaliser mes vidéos de produits avec mes éléments de marque en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des "contrôles de branding" robustes, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs et d'autres éléments de marque dans vos "vidéos promotionnelles". Cela garantit que toutes vos "vidéos de produits" maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les vidéos des capacités du produit ?

Le "générateur de vidéos AI" de HeyGen vous permet de produire rapidement des "vidéos des capacités du produit" en utilisant le "texte en vidéo à partir de script". Notre vaste "bibliothèque de médias" et les options de génération de voix off signifient que vous avez toutes les ressources pour créer un contenu captivant et informatif.

Comment HeyGen peut-il garantir que mes vidéos de produits sont de haute qualité et prêtes pour diverses plateformes ?

HeyGen est conçu pour la "production vidéo automatisée", livrant des "vidéos de produits de haute qualité" de manière cohérente. Vous pouvez "exporter dans divers formats d'aspect", garantissant que votre contenu vidéo est parfaitement optimisé pour toute plateforme, des réseaux sociaux aux présentations.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo