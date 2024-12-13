Générateur de Vidéos de Présentation de Produit : Créez des Démos Engagantes

Créez des démos de produits captivantes en quelques minutes. Nos avatars AI donnent vie à vos histoires de produits, assurant un rendu photoréaliste.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo produit AI engageante de 45 secondes ciblant les marketeurs e-commerce promouvant une nouvelle ligne de vêtements durables. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle vibrante et axée sur le style de vie, mettant en scène des modèles (ou des avatars AI si préféré) portant les vêtements dans divers contextes, avec une musique de fond tendance et un dialogue naturel livré par les avatars AI de HeyGen, s'intégrant parfaitement à la bibliothèque de médias/stock disponible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit informative de 60 secondes spécifiquement pour les entreprises SaaS visant à mettre en avant des fonctionnalités logicielles complexes. L'approche visuelle doit être claire et pédagogique, combinant des enregistrements d'écran clairs avec des graphiques explicatifs et une narration rassurante de la génération de voix off de HeyGen, renforcée par des sous-titres précis pour assurer une compréhension complète pour le public technique.
Exemple de Prompt 3
Concevez un teaser percutant de 15 secondes pour les réseaux sociaux, conçu pour captiver les gestionnaires de réseaux sociaux à la recherche de contenu produit viral. La vidéo nécessite un montage rapide et visuellement frappant des points forts du produit, utilisant divers modèles et scènes HeyGen pour une création rapide et présentant des effets sonores énergiques avec un texte concis à l'écran, prêt à être exporté dans divers formats d'aspect grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Produit AI

Créez facilement des vidéos de présentation de produit captivantes en quelques étapes, en utilisant l'AI pour simplifier votre processus de création de contenu et mettre en valeur vos offres.

1
Step 1
Collez les Détails de Votre Produit
Collez la description de votre produit ou les caractéristiques clés dans l'éditeur. Notre plateforme utilise **Texte-à-vidéo à partir de script** pour générer automatiquement un **script auto-généré** et un récit captivant pour votre vidéo de présentation de produit.
2
Step 2
Choisissez Votre Style Visuel
Choisissez parmi une variété de **Modèles & scènes** conçus professionnellement pour définir instantanément le ton visuel et la structure de votre vidéo produit. Personnalisez facilement les éléments pour correspondre à l'esthétique de votre marque, en utilisant divers **modèles vidéo**.
3
Step 3
Ajoutez une Présentation Engagante
Intégrez un **avatar AI** réaliste pour présenter votre produit avec une voix naturelle. Cela utilise notre fonctionnalité avancée **Avatars AI** pour ajouter une touche humaine et de la clarté à votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, générez votre **vidéo complète** en tant que fichier MP4 haute résolution. Notre fonctionnalité de **redimensionnement et exportations de rapport d'aspect** garantit qu'elle est optimisée pour toute plateforme pour un partage sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Clients

Produisez des vidéos AI convaincantes qui partagent les histoires de réussite des clients, démontrant efficacement la valeur du produit et renforçant la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produit AI ?

HeyGen est un générateur avancé de vidéos produit AI qui permet aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos produit AI professionnelles. Notre plateforme utilise l'AI pour simplifier l'ensemble du processus de création de contenu, transformant les scripts en vidéos produit captivantes.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de présentation de produit avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'adapter vos vidéos de présentation de produit avec des éléments créatifs, des modèles vidéo et un branding personnalisé. Vous pouvez facilement personnaliser l'apparence pour correspondre à l'esthétique de votre marque, garantissant un contenu unique et engageant.

Quel type de visuels AI et de rendu photoréaliste HeyGen peut-il générer pour les démos de produit ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de rendu photoréaliste pour produire des vidéos de démonstration de produit de haute qualité. Vous pouvez enrichir vos vidéos produit avec des visuels AI dynamiques qui captent l'attention et mettent clairement en avant les détails du produit, offrant une expérience vidéo cinématographique.

À quelle vitesse HeyGen peut-il aider à générer des vidéos produit pour les plateformes de réseaux sociaux ?

HeyGen est conçu pour un flux de travail fluide, permettant la création rapide de vidéos produit engageantes optimisées pour les réseaux sociaux. Notre éditeur intuitif de glisser-déposer permet une création de contenu efficace, garantissant que vos vidéos produit sont prêtes pour diverses plateformes rapidement.

